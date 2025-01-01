© Gemeente Londerzeel

Londerzeel werkt samen met kringloopwinkel Cirkels: “We gaan vooor breed en toegankelijk hulpaanbod”

De Buurtwinkel in Londerzeel richt zich voortaan exclusief op voeding en gezondheidsproducten. Voor kleding kunnen cliënten van het welzijnsloket in Londerzeel voortaan terecht bij Kringloopwinkel Cirkels. De gemeente maakte afspraken met kringloopwinkel om cliënten door te verwijzen. “Op die manier kunnen we een breed en toegankelijk hulpaanbod aanbieden”, zegt schepen van Welzijn Gerda Verhulst.

Sinds de start in 2016 is sociale kruidenier De Buurtwinkel in Londerzeel een plek waar inwoners in een kwetsbare situatie terechtkunnen voor betaalbare voedings- en gezondheidsproducten. “Door samen te werken met Cirkels bieden we een oplossing aan voor wie kledinghulp nodig heeft, zonder afbreuk te doen aan de winkelbeleving en de ontmoetingsmomenten in De Buurtwinkel, waar de ruimte nogal beperkt is”, zeg burgemeester Nadia Sminate. “We houden die beleving én maken meer plaats voor basisproducten en het sociale aspect.”

Kringloopwinkel Cirkels Londerzeel combineert sociale tewerkstelling met circulaire economie. Je vindt er tweedehandskleding en andere producten aan zeer lage prijzen. Niet-verkochte spullen gaan via een noodhulpsysteem gratis naar mensen die ondersteuning nodig hebben. “We maakten met Cirkels afspraken om cliënten vlot door te verwijzen. Voor kleding kunnen cliënten dichtbij terecht in de nieuwe Cirkels-winkel in Londerzeel, voor spullen in de winkel in Willebroek”, besluit schepen van Welzijn Gerda Verhulst.

