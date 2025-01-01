RSCA Futsal slikt vijf doelpunten, maar spoelt Europese kater door met zege tegen Bouraza Brussel

Een laag tempo en veel slordigheden typeerden het spel van de regerende landskampioen in de openingsfade. De lange trip naar Kazachstan leek nog in de benen te zitten. Pas na tien minuten kwam paars-wit in haar spel. Gaucho toonde aanvankelijk nog genade met een lob, maar zorgde een minuut later dan toch voor de 0-1. Diezelfde Gaucho bediende Grello voor de 0-2 en zorgde luttele seconden later voor 0-3. Een afgeweken vrije trap van Dillien zorgde voor wat extra comfort: 0-4. Raul, Rangel en Gaucho maakten er voor de rust zelfs nog 0-7 van.

Na de pauze kreeg Bouraza dan toch nog de verdiende eerredder, Akatouf verschalkte Cardoen, Nassiri zorgde enkele minuten later voor 2-7. Het is pas de eerste keer in de competitie dat Anderlecht twee tegendoelpunten in dezelfde match moest slikken. Halfweg de tweede helft lukte Akatouf zijn tweede treffer: 3-7. Het doelpuntenfestijn ging rustig verder. Zaghlal en Ben Liou brachten Bouraza terug tot 5-8, tussendoor had Rakic paars-wit ademruimte bezorgd. Met een tienmeter liet Dillien uiteindelijk de 5-9-eindstand optekenen.

“De uitschakeling tegen Kairat was lastig op mentaal vlak. Bovendien hadden we maar één rustdag voor deze partij tegen Bouraza. Ook op fysiek vlak was de voorbereiding dus zeker niet ideaal”, zei Gaucho na afloop van de wedstrijd. “We moeten nu blijven werken richting het kampioenschap en de beker. Woensdag is daarvoor alvast een cruciale wedstrijd in Antwerpen. Coach Martinez heeft ons al uitgebreid gebriefd over het belang van die match. We weten dat de leidersplaats de inzet is en daar gaan we 100% voor.”