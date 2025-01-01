Meerjarenplanning Roosdaal zet vooral in op wegenwerken en sportinfrastructuur

Roosdaal investeert de komende zes jaar 21,5 miljoen euro. Maar liefst 17 miljoen euro daarvan gaat naar wegenwerken. Het is dan ook iets waar de Roosdaalse burger van wakker ligt, zo blijkt uit een rondvraag van de gemeente. “Het gaat dan vooral om straten in de omgeving van scholen die meer aandacht mogen hebben zodat de kinderen veilig naar school kunnen gaan”, zegt burgemeester Wim Goossens.

Sportinfrastructuur

De heropwaardering van het centrum van Pamel krijgt een belangrijke rol in de meerjarenplanning. Daarbij zal de oude pastorij omgebouwd worden tot een vrijetijdshuis. Daarnaast zet de gemeente in op sportinfrastructuur, bijvoorbeeld op de site naast ‘t Sportvlot. “We gaan een klein voetbalplein, een basketbalplein en een omnisportveld aanleggen. Er moet ook kunnen gelopen worden”, verduidelijkt Goossens. “Langs de andere kant gaan we ook in zee met sporthal Belleheide waar we de kleine zaal in erfpacht overnemen zodat de sportverenigingen in Roosdaal hun jeugd kunnen opleiden”, vult schepen van Financiën Johan Van Lierde aan. Tot 2,5 miljoen euro investeert de gemeente in sportinfrastructuur.

Wat met Peerenbosch?

Daarnaast ziet Roosdaal het plattelandscentrum Peerenbosch uitgroeien tot een multifunctionele plek. “Dat is een heel mooi project dat ook door sociale ondernemersorganisatie Zonnelied wordt gedragen. Daar zetten we ook mee op in. We gaan daar onder andere onze loods onderbrengen van het gemeentepersoneel en zachte recreatie ontwikkelen”, zegt Van Lierde.