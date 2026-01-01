Futsal Duivels plaatsen zich voor kwartfinales EK: "Locomotief van het Belgische futsal"

De Futsal Duivels staan voor het eerst in twaalf jaar nog eens op een EK. Ondanks een 10-3 verlies tegen Spanje, gaan de Duivels zelfs door naar de kwartfinale. "Ik denk dat heel weinig mensen dit hadden durven hopen", zegt Baert. De Duivels hebben vooral laten zien wat ze kunnen in de wedstrijden tegen Wit-Rusland en Slovenië. "Het verschil tussen de echte toplanden en België is nog altijd heel groot, maar het verschil met landen als Slovenië en Wit-Rusland is toch minder groot dan we dachten. Tegen Wit-Rusland hebben ze verdiend gewonnen en tegen Slovenië hadden ze meer verdiend."

Het succes van de Duivels is het resultaat van wat in de Belgische competitie gebeurt. "Je ziet dat het niveau in België aan het stijgen is. Herentals, bijvoorbeeld, die zijn geweldig aan het investeren. Da's positief, dat heeft het Belgische futsal nodig en dat zie je nu ook op het EK," zegt Baert. "Ik denk dat RSCA Futsal of Halle-Gooik voordien altijd een beetje de locomotief van het Belgische futsal is geweest. Andere clubs hebben zich daaraan opgetrokken. We hebben ook een aantal goede spelers op het EK."

Eén van die RSCA-spelers die schittert op het EK is de tot Belg genaturaliseerde Grello. "Grello wordt maar beter, hoe ouder hij wordt. Ik denk dat het gewoon één van de beste spelers ter wereld is geweest en dat verleer je niet. Als ik hem hier bezig zie, lijkt hij nog een jonge twintiger," zegt Baert. "Spelers als Grello die kunnen we hier nog niet opleiden. Ik denk dat er een aantal dingen structureel moeten veranderen vooraleer we daar zijn. Het aantal trainingen moet omhoog, de jeugdwerking moet intensiever. De clubs en de federatie moet dit succes om de goede resultaten te bewaren."

De Duivels spelen hun volgende wedstrijd tegen alweer een topland, titelverdediger Portugal. Baert heeft nog een pronostiek klaar: "2-2 en winnen met de penalty's."