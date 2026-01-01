Poging tot inbraak met koevoet

Bewoner betrapt inbrekers in Dilbeek: politie vat twee verdachten

Een bewoner van de Moortebeekstraat in Dilbeek betrapt afgelopen zaterdag rond 16.00 uur twee inbrekers in zijn woning. De twee slaan op de vlucht, maar even later kan de Dilbeekse politie het tweetal alsnog klissen.

In de late namiddag proberen twee personen zich toegang te verschaffen tot een woning in de Dilbeekse Moortebeekstraat. Eén van de twee geraakt tot in de slaapkamer, waar de persoon zich laat verrassen door de bewoner van het huis. De inbreker ontsnapt door een raam op de eerste verdieping en sluit zich aan bij zijn kompaan. Voor de twee op de vlucht slaan, kan de bewoner foto's nemen van de inbrekers.

De politie zet onmiddellijk een zoekactie op poten. Niet veel later kunnen de inspecteurs van politiezone Dilbeek twee verdachten klissen in een bos in de buurt van oprit 13 van de autosnelweg. Ze worden overgebracht naar het commissariaat. Tijdens de fouille vindt de politie bij één van de twee verdachten een schroevendraaier, een potentieel inbraakwerktuig.

Na afloop van het verhoor beslist het parket om één van de twee onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. De andere verdachte wordt na het verhoor opnieuw vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. De politie onderzoekt of het duo ook andere inbraken in de regio op de kerfstok heeft.

