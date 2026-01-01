CC Westrand sluit Week van Belgische Muziek af met tweede platenbeurs: “Voor liefhebbers van het warme geluid van vinyl”

Vandaag kan je tussen 10u en 17u in de feestzaal en de gangen van Westrand terecht om op zoek te gaan naar jouw favoriete muziek op vinyl. 40 standhouders bieden samen 150 meter aan vinyl aan. “Snuister tussen bakken vinyl en ontdek muzikale schatten van vroeger en nu. Van rock tot soul, van klassiek tot disco: op deze platenbeurs vind je het allemaal. Deze beurs mikt op verzamelaars, nieuwsgierigen en liefhebbers van het warme geluid van vinyl”, klinkt het bij Westrand.

RadioRand maakt de hele dag live radio vanuit Westrand met enkel Belgische muziek. Het gebouw van CC Westrand is voor de gelegenheid ook omgetoverd in een klein museum met oude radio’s. In de Westrandgalerij is er ook een fototentoonstelling van concertfotograaf Alex Vanhee.