Remco Evenepoel copyright Red Bull Media House
© Copyright Red Bull Media House

Remco Evenepoel zet kroon op het werk en wint Ronde van Valencia

Remco Evenepoel uit Schepdaal heeft deze namiddag de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De Belgische kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe kende een rimpelloze slotetappe. De eindwinst kwam nooit in gevaar.

De basis voor de eindoverwinning werd gisteren gelegd tijdens de koninginnenrit naar de Cumbre del Sol. Evenepoel overklaste daar de concurrentie waardoor hij de etappezege en de leiderstrui veroverde.

In de korte slotrit van vandaag naar Valencia hield Evenepoel samen met zijn ploeg de koers onder controle. De dagwinst ging naar Raul Garcia Pierna, terwijl onze regiogenoot veilig in het peloton finishte. Met de eindzege zet Evenepoel de kers op de taart van zijn indrukwekkende seizoenstart voor zijn nieuwe ploeg.

