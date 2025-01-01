Streetart fleurt nutskasten op in stations: "Positief alternatief voor vandalisme"

In stations langs spoorlijn 124 fleurt de streetart van professionele kunstenaars de nutskasten op. Onder andere in de stations Linkebeek, Holleken, Sint-Genesius-Rode en De Hoek is het werk van het Belgisch kunstenaarscollectief Treepack te bewonderen

De streetart heeft een dubbele doelstelling. "Met dit initiatief wil NMBS een positief alternatief bieden voor vandalisme en illegale graffiti", klinkt het bij de spoorwegmaatschappij. "Jaarlijks worden we geconfronteerd met hoge kosten voor het verwijderen van graffiti. Door in te zetten op legale en kwalitatieve kunstprojecten, creëert NMBS een aangenamere omgeving voor reizigers, personeel en omwonenden en verhoogt ze er ook het veiligheidsgevoel."

Voor het project werkt de NMBS samen met het Belgische kunstenaarscollectief Treepack, dat gespecialiseerd is in publieke muurschilderingen en stadsvernieuwingsprojecten. "Door samenwerking tussen kunstenaars, overheid en bedrijven ontstaat een duurzaam antwoord op een stedelijke uitdaging: de strijd tegen vandalisme door middel van kunst", aldus de spoorwegmaatschappij.

