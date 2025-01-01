Linkebeek gaat geld lenen om te investeren: “Gelukkig is de schuldgraad afgebouwd de voorbije jaren”

Linkebeek investeert de komende jaren zo’n 9 miljoen euro in de gemeente. Zo wordt het gemeentehuis uitgebreid om op termijn het OCMW er te kunnen investeren. Voor het eerst in tien jaar gaat de faciliteitengemeente ook geld lenen. Gelukkig hebben we de voorbije jaren de schuldgraad kunnen afbouwen”, zegt burgemeester Yves Ghequiere.

Linkebeek investeert 2 miljoen euro in de verbouwing van het gemeentehuis. “We gaan onze diensten centraliseren, het gemeentehuis en het OCMW komen op dezelfde plek”, zegt burgemeester Yves Ghequiere. “De verbouwing is een zware kost voor een kleine gemeente als Linkebeek, daarom wordt ook het huidige OCMW-gebouw verkocht. Bewoners kunnen straks dus op één plek terecht. Door de diensten te centraliseren wordt het ook makkelijker om samen te werken.”

Verder gaat er 1,2 miljoen euro naar verplichte rioleringswerken en er is ook geld voorzien voor de hockey- en voetbalploeg. 600.000 euro gaat naar de heraanleg van het kunstgrasveld in 2030. “Dat is een gerechtvaardigde uitgave, de twee clubs tellen samen 700 leden. Verder investeren we ook in nieuwe sociale woningen en de ontharding van de voormalige zwembadsite”, gaat Ghequeire verder.

De plannen rond de zwembadsite zijn wel teruggeschroefd omdat eerdere plannen te duur uitvielen. Linkebeek gaat ook voor het eerst in tien jaar geld lenen om de financiën op orde te houden. “Gelukkig hebben we een zeer lage leningsgraad intussen. In de meerjarenplanning is ook een kleine verhoging van de gemeentelijke belastingen voorzien, alleen in 2028 overigens. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat uiteindelijk niet nodig zal zijn”, besluit Ghequiere.

Meest bekeken

Jeugd
Justitie

Zaventems kinderdagverblijf onder vergrootglas: "Veiligheid, zorg en welzijn zijn onze absolute prioriteiten"

din 16 dec
Politiek

Asse investeert ondanks budgettaire krapte: "Gevolg van investeringen uit vorige legislatuur"

din 16 dec
Vlaamse Rand
Mobiliteit
Onderwijs

Regina Caelileerlingen werken aan verkeersveiligheid met Werkvennootschap

din 16 dec
Politiek

Marathonsessie Vilvoordse gemeenteraad geschorst om 7.00 uur: "Geen zinloos rekken"

din 16 dec
Justitie

Luchthavendouane wapent zich tegen drugssmokkel: "Europa interessant voor Amerikanen en Canadezen"

din 16 dec

Meer nieuws uit de regio

De pendelparking tegenover het station van Linkebeek telt zo'n 80 parkeerplaatsen
Mobiliteit

Ook al sluit station Linkebeek op termijn: pendelparking is klaar

maa 15 dec
Medewerkers van Intradura onderzoeken of afval wel goed gesorteerd wordt
UPDATE
Samenleving

Intradura voert prijsverhogingen afvalzakken door: "Maar beter sorteren is goed voor je portemonnee"

don 11 dec
Mobiliteit

Na zone 30 voert Linkebeek nu ook algemene tonnagebeperking in

vrij 12 dec
Mobiliteit
Vlaamse Rand

Linkebeek toch in zee met TAAS: "Politie stelt altijd overtreding vast"

woe 26 nov
Cultuur
Jeugd

Kunstendag voor Kinderen in de Moelie in Linkebeek: “Publiek van morgen met kunst laten kennismaken”

zon 16 nov