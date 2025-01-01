Linkebeek gaat geld lenen om te investeren: “Gelukkig is de schuldgraad afgebouwd de voorbije jaren”

Linkebeek investeert 2 miljoen euro in de verbouwing van het gemeentehuis. “We gaan onze diensten centraliseren, het gemeentehuis en het OCMW komen op dezelfde plek”, zegt burgemeester Yves Ghequiere. “De verbouwing is een zware kost voor een kleine gemeente als Linkebeek, daarom wordt ook het huidige OCMW-gebouw verkocht. Bewoners kunnen straks dus op één plek terecht. Door de diensten te centraliseren wordt het ook makkelijker om samen te werken.”

Verder gaat er 1,2 miljoen euro naar verplichte rioleringswerken en er is ook geld voorzien voor de hockey- en voetbalploeg. 600.000 euro gaat naar de heraanleg van het kunstgrasveld in 2030. “Dat is een gerechtvaardigde uitgave, de twee clubs tellen samen 700 leden. Verder investeren we ook in nieuwe sociale woningen en de ontharding van de voormalige zwembadsite”, gaat Ghequeire verder.

De plannen rond de zwembadsite zijn wel teruggeschroefd omdat eerdere plannen te duur uitvielen. Linkebeek gaat ook voor het eerst in tien jaar geld lenen om de financiën op orde te houden. “Gelukkig hebben we een zeer lage leningsgraad intussen. In de meerjarenplanning is ook een kleine verhoging van de gemeentelijke belastingen voorzien, alleen in 2028 overigens. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat uiteindelijk niet nodig zal zijn”, besluit Ghequiere.