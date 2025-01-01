Ook al sluit station Linkebeek op termijn: pendelparking is klaar
Het heeft meer dan tien jaar geduurd, maar de pendelparking tegenover het station van Linkebeek is eindelijk klaar. De eerste werken begonnen er al in 2013 binnen de plannen voor de uitrol van het GEN-netwerk, het Gewestelijk Expresnet. Maar door administratieve rompslop liepen de werken jaren vertraging op. De timing van de afgewerkte parking is ietwat ironisch, want een paar maanden geleden werd beslist om het station van Linkebeek op termijn te sluiten.
De nieuwe pendelparking in Linkebeek bevindt zich op de hoek van de Godshuizenlaan en de Sophoralaan en telt zo'n 80 plaatsen. De gemeenten Linkebeek en Ukkel waren lang vragende partij voor de parking, want pendelaars parkeerden vaak in de woonwijken. Maar door administratieve procedures en het uitblijven van een vergunning, geraakte de parking nu pas afgewerkt. Dat terwijl een paar maanden geleden beslist werd om het station van Linkebeek tegen 2028 te sluiten en pendelaars naar het nabijgelegen station Moensberg in Ukkel te sturen. Dat station ligt op wandelafstand van dat van Linkebeek.
In het compromisvoorstel dat NMBS, Linkebeek en Ukkel daarover sloten, belooft de treinmaatschappij een fietspad en verlichte voetgangersverbinding aan te leggen tussen de stations Linkebeek en Moensberg. Daardoor maken alle partijen zich sterk dat de parking aan het station van Linkebeek een goeie zaak blijft.