De pendelparking tegenover het station van Linkebeek telt zo'n 80 parkeerplaatsen

Ook al sluit station Linkebeek op termijn: pendelparking is klaar

Het heeft meer dan tien jaar geduurd, maar de pendelparking tegenover het station van Linkebeek is eindelijk klaar. De eerste werken begonnen er al in 2013 binnen de plannen voor de uitrol van het GEN-netwerk, het Gewestelijk Expresnet. Maar door administratieve rompslop liepen de werken jaren vertraging op. De timing van de afgewerkte parking is ietwat ironisch, want een paar maanden geleden werd beslist om het station van Linkebeek op termijn te sluiten.

De nieuwe pendelparking in Linkebeek bevindt zich op de hoek van de Godshuizenlaan en de Sophoralaan en telt zo'n 80 plaatsen. De gemeenten Linkebeek en Ukkel waren lang vragende partij voor de parking, want pendelaars parkeerden vaak in de woonwijken. Maar door administratieve procedures en het uitblijven van een vergunning, geraakte de parking nu pas afgewerkt. Dat terwijl een paar maanden geleden beslist werd om het station van Linkebeek tegen 2028 te sluiten en pendelaars naar het nabijgelegen station Moensberg in Ukkel te sturen. Dat station ligt op wandelafstand van dat van Linkebeek.

In het compromisvoorstel dat NMBS, Linkebeek en Ukkel daarover sloten, belooft de treinmaatschappij een fietspad en verlichte voetgangersverbinding aan te leggen tussen de stations Linkebeek en Moensberg. Daardoor maken alle partijen zich sterk dat de parking aan het station van Linkebeek een goeie zaak blijft.

Meest bekeken

Zwaar verkeersongeval op Edingsesteenweg: vier gewonden, ook brandweerman raakt gekwetst
Samenleving

Zwaar verkeersongeval op Edingsesteenweg: vier gewonden, ook brandweerman raakt gekwetst

zon 14 dec
Kerstdorp in centrum Dilbeek zet in op sfeer en gezelligheid
Samenleving

Kerstdorp in centrum Dilbeek zet in op sfeer en gezelligheid: “Nieuw dit jaar is taxidienst”

zon 14 dec
Drie scoutsvrienden blazen ’t Neerhof nieuw leven in
Samenleving

Drie scoutsvrienden blazen ’t Neerhof nieuw leven in: “Eindelijk weer een bruine kroeg in Wolvertem”

zon 14 dec
Sport

Diegem sluit 2025 af met een punt tegen Cercle Brugge B

Johan Verminnen
Cultuur

Johan Verminnen is Brusseleir vè ’t leive: “Hij spreekt als geen ander het Brussels dialect”

woe 10 dec

Meer nieuws uit de regio

Medewerkers van Intradura onderzoeken of afval wel goed gesorteerd wordt
UPDATE
Samenleving

Intradura voert prijsverhogingen afvalzakken door: "Maar beter sorteren is goed voor je portemonnee"

don 11 dec
Mobiliteit

Na zone 30 voert Linkebeek nu ook algemene tonnagebeperking in

vrij 12 dec
Mobiliteit
Vlaamse Rand

Linkebeek toch in zee met TAAS: "Politie stelt altijd overtreding vast"

woe 26 nov
Cultuur
Jeugd

Kunstendag voor Kinderen in de Moelie in Linkebeek: “Publiek van morgen met kunst laten kennismaken”

zon 16 nov
Cultuur
Vlaamse Rand
Mobiliteit

Streetart fleurt nutskasten op in stations: "Positief alternatief voor vandalisme"

vrij 14 nov