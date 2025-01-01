Ook al sluit station Linkebeek op termijn: pendelparking is klaar

De nieuwe pendelparking in Linkebeek bevindt zich op de hoek van de Godshuizenlaan en de Sophoralaan en telt zo'n 80 plaatsen. De gemeenten Linkebeek en Ukkel waren lang vragende partij voor de parking, want pendelaars parkeerden vaak in de woonwijken. Maar door administratieve procedures en het uitblijven van een vergunning, geraakte de parking nu pas afgewerkt. Dat terwijl een paar maanden geleden beslist werd om het station van Linkebeek tegen 2028 te sluiten en pendelaars naar het nabijgelegen station Moensberg in Ukkel te sturen. Dat station ligt op wandelafstand van dat van Linkebeek.

In het compromisvoorstel dat NMBS, Linkebeek en Ukkel daarover sloten, belooft de treinmaatschappij een fietspad en verlichte voetgangersverbinding aan te leggen tussen de stations Linkebeek en Moensberg. Daardoor maken alle partijen zich sterk dat de parking aan het station van Linkebeek een goeie zaak blijft.