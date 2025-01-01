Linkebeek toch in zee met TAAS: "Politie stelt altijd overtreding vast"

Vorige week heeft Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder steden en gemeenten opgeroepen om niet langer in zee te gaan met private firma's voor het beheer van lokale trajectcontroles. Aanleiding is het vonnis dat de Vilvoordse politierechtbank dat het systeem van publiek-private uitbating van trajectcontroles op de helling zet.

Linkebeek legt de oproep van de minister naast zich neer en sluit toch een contract af met TAAS. De gemeente gaat er prat op dat ze goed zijn ingedekt. De firma moet de lijst met overtredingen opsturen naar de politie, om problemen met de vaststelling te vermijden. Bovendien kan de gemeente het contract beëindigen als er toch een juridisch probleem is. "Dit is een voorzorgsmaatregel zodat we dit niet als een boemerang in ons gezicht krijgen", zegt burgemeester Yves Ghequiere. Het bedrijf is zeker van zijn stuk en had geen moeite om die toevoegingen in de overeenkomst op te nemen."

De trajectcontroles in Linkebeek komen in de twee zones 30 in de Stationsstraat en de Hollebeekstraat.