Na zone 30 voert Linkebeek nu ook algemene tonnagebeperking in

Twee jaar nadat Linkebeek één grote zone 30 werd, voert de gemeente nu ook een algemene tonnagebeperking in. Dat moet zwaar vervoer uit de dorpskernen houden.

Op grote verkeersassen in Linkebeek geldt er binnenkort een beperking tot 7,5 ton, op alle gemeentelijke wegen 3,5 ton. Dat moet de verkeersveiligheid vergroten in de vaak smalle straatjes van de faciliteitengemeente. Lokaal zwaar verkeer blijft wel toegelaten, onder meer voor leveringen. De politie zal de tonnagebeperking controleren, op termijn krijgt die daarbij hulp krijgen van twee trajectcontroles.

Meest bekeken

Johan Verminnen
Cultuur

Johan Verminnen is Brusseleir vè ’t leive: “Hij spreekt als geen ander het Brussels dialect”

woe 10 dec
Gelatinefabriek PB Leiner in Vilvoorde
Economie

Onzekere toekomst voor gelatinefabriek Vilvoorde: directie overweegt verkoop

don 11 dec
Medewerkers van Intradura onderzoeken of afval wel goed gesorteerd wordt
Samenleving

Intradura voert prijsverhogingen afvalzakken door: "Maar beter sorteren is goed voor je portemonnee"

Vrachtwagenchauffeur Christophe en manager Wim van Van Moer in Zellik
Mobiliteit

Dag van de Vrachtwagenchauffeur: "Respect vragen voor onze chauffeurs"

don 11 dec
Economie

Vakbonden bereiken akkoord over herstructurering bij WEngage in Diegem: “Zware klap voor 400 werknemers”

Meer nieuws uit de regio

Medewerkers van Intradura onderzoeken of afval wel goed gesorteerd wordt
UPDATE
Samenleving

Intradura voert prijsverhogingen afvalzakken door: "Maar beter sorteren is goed voor je portemonnee"

Mobiliteit
Vlaamse Rand

Linkebeek toch in zee met TAAS: "Politie stelt altijd overtreding vast"

woe 26 nov
Cultuur
Jeugd

Kunstendag voor Kinderen in de Moelie in Linkebeek: “Publiek van morgen met kunst laten kennismaken”

zon 16 nov
Cultuur
Vlaamse Rand
Mobiliteit

Streetart fleurt nutskasten op in stations: "Positief alternatief voor vandalisme"

vrij 14 nov
Mobiliteit

Ministers van Mobiliteit ondertekenen GEN-akkoord met Linkebeek: "Historisch akkoord"

vrij 26 sep