Na zone 30 voert Linkebeek nu ook algemene tonnagebeperking in

Op grote verkeersassen in Linkebeek geldt er binnenkort een beperking tot 7,5 ton, op alle gemeentelijke wegen 3,5 ton. Dat moet de verkeersveiligheid vergroten in de vaak smalle straatjes van de faciliteitengemeente. Lokaal zwaar verkeer blijft wel toegelaten, onder meer voor leveringen. De politie zal de tonnagebeperking controleren, op termijn krijgt die daarbij hulp krijgen van twee trajectcontroles.