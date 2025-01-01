Na zone 30 voert Linkebeek nu ook algemene tonnagebeperking in

Johan Verminnen is Brusseleir vè ’t leive: “Hij spreekt als geen ander het Brussels dialect”
woe 10 dec
Twee jaar nadat Linkebeek één grote zone 30 werd, voert de gemeente nu ook een algemene tonnagebeperking in. Dat moet zwaar vervoer uit de dorpskernen houden.
Op grote verkeersassen in Linkebeek geldt er binnenkort een beperking tot 7,5 ton, op alle gemeentelijke wegen 3,5 ton. Dat moet de verkeersveiligheid vergroten in de vaak smalle straatjes van de faciliteitengemeente. Lokaal zwaar verkeer blijft wel toegelaten, onder meer voor leveringen. De politie zal de tonnagebeperking controleren, op termijn krijgt die daarbij hulp krijgen van twee trajectcontroles.