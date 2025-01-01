Ministers van Mobiliteit ondertekenen GEN-akkoord met Linkebeek: "Historisch akkoord"

Vorige week, op 16 september, heeft de gemeente Linkebeek ingestemd met het voorstel van Infrabel om een moratorium te plaatsen op spoorwerken in de gemeente. Dat moratorium betekent dat er geen verdubbeling van het aantal sporen komt en dat voor zeker twaalf jaar.

Met de ondertekening van het akkoord is een impasse van meer dan 20 jaar doorbroken. "Een historisch akkoord", klinkt het bij Infrabel. "Het akkoord maakt de weg vrij voor de voltooiing van het GEN-project en zorgt ervoor dat tienduizenden gebruikers al kunnen genieten van de voordelen van de reeds gedane investeringen in Nijvel, Eigenbrakel, Waterloo en Ukkel."