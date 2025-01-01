Linkebeek keurt compromisvoorstel Infrabel rond GEN nipt goed

De voltooiing van het Gewestelijk Expressnet (GEN), dat een verdubbeling van het aantal sporen van en naar Brussel inhoudt, loopt al jaren spaak. In Linkebeek stootte de verdubbeling van het aantal sporen op verzet. Zowel de gemeente Linkebeek, een burgercollectief als een individu verzetten zich tegen de vergunningsaanvraag van Infrabel om het aantal sporen op lijn 124 tussen Brussel en Nijvel te verdubbelen.

Om de gordiaanse knoop te ontwarren, deed Infrabel de Randgemeente in maart een ultiem compromisvoorstel: geen verdubbeling van het aantal sporen en dat voor zeker twaalf jaar, maar dan verdwijnt het station Linkebeek. Het station zou dan via een passerelle en een voetgangersweg worden verbonden met het vernieuwde treinstation Ukkel-Moensberg. Op de gemeenteraad van 31 maart keurt een nipte meerderheid het voorstel goed. Maar maandagavond moest de zogenaamde dading van Infrabel nog definitief goedgekeurd worden. Dat is nu nipt gebeurd.

Maar zolang er nog beroepsprocedures tegen het dossier lopen bij de Raad van State, blijft het afwachten wat er nu zal gebeuren. Infrabel reageert alvast met deze korte schriftelijke reactie aan onze redactie: “We zijn blij met deze belangrijke stap en blijven met alle partijen samenwerken om zo spoedig mogelijk de overeenkomst te kunnen afsluiten."