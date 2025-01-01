500 tractoren op boerenbetoging Heizelvlakte

Boeren betogen morgen in Brussel, politie: “Blokkades in en rond hoofdstad niet uitgesloten”

Opgelet wie morgen in of Brussel moet zijn, want er gaat een grote landbouwersbetoging door in de hoofdstad. “Blokkades zijn niet uitgesloten. Deze mogelijke acties zouden ernstige gevolgen hebben voor het verkeer”, laat de politiezone Brussel-Hoofdstad weten.

De boerenbetoging vertrekt morgen rond 11 uur aan het Noordstation en eindigt rond 17u30 aan het Luxemburgplein. “Het merendeel van de deelnemers zal zich reeds van ’s morgens vroeg via verschillende invalswegen naar de Wetstraat verplaatsen”, laat de politie weten. “Blokkades in en rond Brussel zijn evenmin uitgesloten. Deze mogelijke acties zouden ernstige gevolgen hebben voor het verkeer, dat donderdag al bemoeilijkt wordt doordat er gelijktijdig met deze grootschalige betoging een Europese top plaatsvindt.”

De politie raadt aan om niet met de wagen naar Brussel te rijden. De MIVB roept op om het openbaar vervoer te gebruiken. “Verschillende straten in en rond de Europese wijk zullen geblokkeerd worden door deze betoging”, zegt de MIVB. “Daardoor zullen verschillende bus- en tramlijnen rond de Europese wijk ernstig worden verstoord en sommige ingangen van metrostations kunnen worden gesloten.”

De boerenbetoging in Brussel is een initiatief van Copa-Cogeca, de Europese landbouwerskoepel. Ze protesteren onder meer tegen het Europese landbouwbeleid en Mercosur, het vrijhandelsakkoord met Zuid-Amerikaanse landen. Er worden 10.000 betogers verwacht.

