Vlaams-Brabant strengst op vlak van vuurwerk, expertisecentrum Oscare: "Tijd voor uniforme aanpak"

Uit de analyse van Oscare vzw blijkt dat bijna 7 op de 10 gemeenten in Vlaanderen particulier vuurwerk volledig verbieden. In de overige gemeenten gaat het zelden om een vrije toelating: meestal mag het enkel binnen een strikt tijdsvenster of onder vergunning. Uit de analyse van Oscare blijkt dat in onze regio enkel in Londerzeel en Sint-Genesius-Rode vuurwerk is toegestaan als je daar een vergunning voor hebt. In Lodnerzeel moet dat vuurwerk bovendien geluidsarm zijn.

“Waar vuurwerk nog mag, gaat het bijna nooit om een vrije toelating, maar met voorwaarden zoals strikte uren of een meldingsplicht”, zegt Peter Van Rossum van Oscare vzw. “Er zijn nog steeds grote verschillen tussen provincies, zo laat in West-Vlaanderen 58% van de gemeenten vuurwerk toe, Vlaams-Brabant is het strengst met amper 9,5% van de gemeenten. De trend is duidelijk Vlaanderen wordt steeds meer vuurwerkvrij.”

Een verbod is één, maar het verbod controleren is nog een andere zaak. Daarom gaan enkele gemeenten in onze regio nog een stap verder. In Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Dilbeek is het via een tijdelijke politieverordening tijdens de eindejaarsperiode verboden om vuurwerk te bezitten. “We merken dat sommige mensen het verbod nog altijd negeren. Daarom voeren we tijdens de jaarwissel extra controles uit”, klinkt het bij hoofdcommissaris Marc Crispel. “Door ook het bezit te verbieden, kunnen we sneller optreden. We patrouilleren extra op plaatsen waar we eerder meldingen kregen.”

Vuurwerk veroorzaakt elk jaar zware brandwonden, stress bij mens en dier, en extra druk op hulpdiensten. Dat zóveel gemeenten de keuze maken om vuurwerk te verbieden of sterk te beperken, toont volgens Oscare dat de maatschappelijke visie snel evolueert. Het pleit daarom voor een uniforme aanpak in heel Vlaanderen: geen vuurwerk in handen van particulieren, maar veilige, professionele alternatieven. “In een Vlaanderen waar 7 op de 10 gemeenten al vuurwerkvrij zijn, is het tijd voor een uniforme en veilige aanpak. Minder incidenten, minder slachtoffers, minder angst. een oudjaar zonder zorgen.”