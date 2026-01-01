Ondanks verbod, 35 procent meer lachgasflessen: "Ook zorgen voor controles en ondersteuning"

Sinds eind 2023 zijn het recreatieve gebruik en de verkoop van lachgas verboden. Toch zien Vlaamse steden en gemeenten het aantal lachgascilinders - en de ontploffingen die bij de recyclage van de cilinders horen - op hun recyclageparken toenemen, wat veiligheidsrisico's en hoge kosten met zich meebrengt, zegt Kristel Moulaert van de intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking in Antwerpen.

De problematiek raakt meerdere beleidsdomeinen tegelijk: afvalbeheer, milieu, openbare veiligheid en volksgezondheid. Daarom pleit de VVSG voor maatregelen die verder gaan dan het bestaande verbod op oneigenlijk gebruik. "Zolang de illegale verkoop en het oneigenlijk gebruik van lachgas mogelijk is, draaien steden en gemeenten op voor de veiligheidsrisico’s en de kosten. Wie een verbod invoert, moet ook zorgen voor duidelijke regels, effectieve controles en ondersteuning voor lokale besturen," zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

De VVSG vraagt een samenhangende aanpak die inzet op strengere handhaving en betere controle op de verkoopkanalen. "Daarnaast vraagt de VVSG om lachgas structureel op te nemen in het nationale preventie- en sensibiliseringsbeleid en om afvalverwerkers beter te ondersteunen bij preventieve veiligheidsmaatregelen, zoals investeringen in shredders en AI-camera's die lachgasflessen tijdig detecteren", klinkt het.