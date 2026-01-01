Crevits wil kleinere gemeenten verleiden tot fusie: “Maar zullen nooit een fusie verplichten”

Op 1 januari 2025 fuseerden Galmaarden, Gooik en Herne tot Pajottegem. Het was de enige fusie in onze regio, hoewel Vlaanderen al enkele jaren inzet op vrijwillige fusies, onder meer door de schuldovername. “Het vorige kader was vooral gunstig voor fusies met grote gemeenten. Antwerpen kreeg bij de vorige fusieoperatie met Borsbeek 50 miljoen euro terwijl het inwonersaantal slechts met 2 procent steeg”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits. “Daarom leggen we de focus meer op de kleinere lokale besturen om hun bestuurskracht samen te versterken.”

Grote gemeenten die een kleine buur opslorpen, zullen daar straks financieel minder baat bij hebben. Gemeenten die fuseren krijgen een vast bedrag van 1 miljoen euro voor bijvoorbeeld reorganisatiekosten, IT-aanpassingen of personeel. Daarbovenop zal Vlaanderen extra schuld overnemen van de gemeenten. “Het belangrijkste is dat er draagvlak moet zijn binnen de lokale bevolking. Om die reden zullen we vanuit Vlaanderen nooit fusies opleggen, maar vrijwillige fusies wel zoveel mogelijk ondersteunen”, zegt Crevits.

Bij de fusie van Pajottegem viel Bever uit de boot omdat het een faciliteitengemeente is. Daar wil Crevits werk van maken. “Taalgrensgemeenten met faciliteiten kunnen nu niet fuseren, terwijl sommigen daartoe wel een nood zien. Om te vermijden dat we taalfaciliteiten ongewild uitbreiden, zal ik het federale niveau expliciet vragen om de afschaffing van taalfaciliteiten terug op de agenda te zetten”, aldus Crevits.