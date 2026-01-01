De kerktoren van Gooik, Pajottegem

Crevits wil kleinere gemeenten verleiden tot fusie: “Maar zullen nooit een fusie verplichten”

De beloning die gemeenten krijgen als ze vrijwillig fuseerden, kwam tot nu toe vooral grote gemeenten ten goede. Dat concludeert Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits. Met nieuwe spelregels wil ze de komende jaren vooral kleinere gemeenten verleiden tot een fusie.

Op 1 januari 2025 fuseerden Galmaarden, Gooik en Herne tot Pajottegem. Het was de enige fusie in onze regio, hoewel Vlaanderen al enkele jaren inzet op vrijwillige fusies, onder meer door de schuldovername. “Het vorige kader was vooral gunstig voor fusies met grote gemeenten. Antwerpen kreeg bij de vorige fusieoperatie met Borsbeek 50 miljoen euro terwijl het inwonersaantal slechts met 2 procent steeg”, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits. “Daarom leggen we de focus meer op de kleinere lokale besturen om hun bestuurskracht samen te versterken.”

Grote gemeenten die een kleine buur opslorpen, zullen daar straks financieel minder baat bij hebben. Gemeenten die fuseren krijgen een vast bedrag van 1 miljoen euro voor bijvoorbeeld reorganisatiekosten, IT-aanpassingen of personeel. Daarbovenop zal Vlaanderen extra schuld overnemen van de gemeenten. “Het belangrijkste is dat er draagvlak moet zijn binnen de lokale bevolking. Om die reden zullen we vanuit Vlaanderen nooit fusies opleggen, maar vrijwillige fusies wel zoveel mogelijk ondersteunen”, zegt Crevits.

Bij de fusie van Pajottegem viel Bever uit de boot omdat het een faciliteitengemeente is. Daar wil Crevits werk van maken. “Taalgrensgemeenten met faciliteiten kunnen nu niet fuseren, terwijl sommigen daartoe wel een nood zien. Om te vermijden dat we taalfaciliteiten ongewild uitbreiden, zal ik het federale niveau expliciet vragen om de afschaffing van taalfaciliteiten terug op de agenda te zetten”, aldus Crevits.

Meest bekeken

Boze boeren blokkeren de cargozone van Brussels Airport
Economie

Boeren blokkeren Brucargo, actie zonder impact

Hofstade Zemst maatje te klein voor leider Zedelgem
Sport

Volleybalheren van Hofstade-Zemst maatje te klein voor leider Zedelgem

BK veldrijden vandaag in Dilbeek
Sport

BK veldrijden in Dilbeek: “Het Bodegems Kampioenschap staat open voor iedereen!”

zon 11 jan
Isis Otte uit Lennik verloor als kleuter rechterbeen, toch is sport haar leven
Sport

Isis Otte uit Lennik verloor als kleuter rechterbeen, toch is sport haar leven: “Andere kinderen inspireren”

zon 11 jan
Wemmelaar Andrej Cuyvers is topscorer in de eerste topdivisie van het basketbal
Sport
Jeugd

Wemmelaar Andrej Cuyvers weet de basket hangen: "Vertrouwen van ploegmaats en coach"

maa 12 jan

Meer nieuws uit de regio

De voedselbank Brussel-Brabant krijgt een derde minder middelen door besparingen, terwijl de vraag blijft stijgen
Economie
Samenleving

Voedselbank Brussel-Brabant krijgt een derde minder middelen: “Dat terwijl de vraag blijft stijgen”

Na enkele woelige jaren keert de rust op de vastgoedmarkt terug.
Economie
Wonen

Vastgoedmarkt in Vlaams-Brabant herleeft: “13 procent meer woningen verkocht”

Grondwitloof in de veiling
Economie

Slecht jaar voor witlooftelers: "Overaanbod en dalende consumptie"

maa 12 jan
Duikers van brandweerzone Vlaams-Brabant West duiken water in voor oefeningen ondanks de koude
Samenleving

Duikers van brandweerzone Vlaams-Brabant West duiken water in voor oefeningen ondanks de koude

zon 11 jan
Ook het Prinsenbos was uit voorzorg afgesloten
Samenleving
Mobiliteit

Storm Goretti passeert zonder grote schade achter te laten

vrij 9 jan