Duikers van brandweerzone Vlaams-Brabant West duiken water in voor oefeningen ondanks de koude

“IJskoud was het, maar dat lieten onze brandweerduikers niet aan hun hart komen. Weer of geen weer, de geplande oefeningen gingen gewoon door”, klinkt het bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Op het programma stonden vaaroefeningen met twee boten die we sinds vorig jaar hebben. Die oefeningen gaan zowel overdag als 's nachts door en zijn cruciaal om voldoende ervaring op te bouwen.”

De boten zijn uitgerust met gevoelige sonars die dienen om voertuigen en lichamen te zoeken onder water. Als de sonar een beeld oppikt wordt de plaats gemarkeerd door een boei en gaan duikers het water in. Ook als het koud is. “We zijn best trots op onze brandweerduikers en ook op de leerlingen van Provinciaal Technische Scholen Boom die meebouwden aan het oefenobject dat een Fireforum Award mocht ontvangen”, aldus de brandweerzone.