Vlaams-Brabanders gaan steeds vaker met fiets naar hun werk: “Fietsen wordt comfortabeler”

Het fietsnetwerk in onze regio is de laatste jaren met een pak kilometers uitgebreid en dat werpt z'n vruchten af. “We zien dat 44 procent van de werknemers in Vlaams-Brabant met de fiets naar het werk gaat, in combinatie met de auto of openbaar vervoer”, zegt Geertje Jacobs van Acerta. “We merken vooral een stijging in het gebruik van de elektrische fietsen. Maar ook de aanleg van fietssnelwegen en betere fietspaden spelen een rol, net als de betere fietskledij en -helmen. Fietsen wordt comfortabeler.”

44 procent is wel minder dan het Vlaamse gemiddelde, dat dit jaar voor het eerst de kaap van 50 procent rondt. 1 op de 5 werknemers in Vlaams-Brabant zet de fiets in in combinatie met de auto, bijvoorbeeld door de ene dag met de wagen en de andere dag met de fiets te gaan. Bijna evenveel werknemers gebruikt altijd de fiets. Toch blijft maar één vervoermiddel koning: de auto. 72 procent van de werknemers in Vlaams-Brabant gebruikt de wagen om te gaan werken.

“Bijna een kwart van de bedienden rijdt rond met een bedrijfswagen, maar dat aandeel is licht gedaald”, zegt Jacobs. “We zien intussen dat een derde van de bedrijfswagens elektrisch is en dat is een stijging van 60 procent tegenover vorig jaar. Vlaams-Brabanders werken ook vooral in eigen provincie, 10 procent van hen gaat werken in Brussel.”