Belgisch spoorwegnet volledig uitgerust met systeem dat permanent snelheid treinen bewaakt
Alle hoofdsporen van het Belgisch spoorwegnet zijn binnenkort uitgerust met het Europese veiligheidssysteem ETCS. Dat maakte spoorwegbeheerder Infrabel vandaag bekend tijdens werken daarvoor in het station van Vilvoorde. Het ETCS bewaakt permanent de snelheid van de treinen en grijpt in wanneer de maximale toegelaten snelheid wordt overschreden. Na de treinramp in Buizingen van 15 februari 2010 wordt het systeem stelselmatig ingevoerd in ons land. Na Luxemburg is België nu het tweede land in Europa dat zijn spoorwegnet volledig uitrust met het ETCS.
Na het treinongeval in Buizingen stelde ons land als doel om de veiligheid op het spoorwegnet progressief te verhogen. Dat werd in 2011 goedgekeurd in de Masterplan. Enerzijds omvatte dat een grondige herziening van de veiligheidsprocedures voor treinpersoneel en een nauwere samenwerking tussen verschillende diensten. Anderzijds was er dus de uitrol van het ETCS (European Train Control System).
De eerste resultaten liegen er niet om. In 2024 noteerde Infrabel 41 situaties waarbij een sein onrechtmatig voorbijgereden werd. In 2010 waren dat er nog dubbel zoveel. Dankzij de tussenkomst van ETCS was er bij de incidenten geen risico op een aanrijding. Tegen eind volgend jaar moeten alle hoofdsporen van het Belgische treinnet uitgerust zijn met het systeem, goed voor een afstand van 6.399 kilometer, 11.144 uitgeruste seinen en talrijke voorbereidende werkzaamheden.
De uitrol van het ETCS betekent een investering van 2,8 miljard euro, een combinatie van Europese en Belgische middelen. "In combinatie met de volledige digitalisering van de systemen voor het beheer van het treinsysteem, kan België zich manifesteren als een Europese leider op het gebied van spoorveiligheid," klinkt het bij Infrabel. “Ik ben heel trots dat we vandaag deze historische mijlpaal hebben bereikt. ETCS biedt, in combinatie met de gedigitaliseerde treinverkeerbeheersystemen, aan onze klanten het hoogste veiligheidsniveau en het versterkt de positie van België dat nu één van de best uitgeruste en dus veiligste spoorwegnetten in Europa heeft. Ik wil dan ook de teams van Infrabel en TUC RAIL, en ook de aannemers en leveranciers, bedanken die dag en nacht, op het terrein en achter de schermen, al die jaren hard hebben gewerkt om deze realisatie mogelijk te maken. En ook hartelijk dank aan de regering en aan Europa voor alle geleverde steun," zegt een trotse CEO van Infrabel Benoît Gilson.