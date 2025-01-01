Belgisch spoorwegnet volledig uitgerust met systeem dat permanent snelheid treinen bewaakt

De uitrol van het ETCS betekent een investering van 2,8 miljard euro, een combinatie van Europese en Belgische middelen. "In combinatie met de volledige digitalisering van de systemen voor het beheer van het treinsysteem, kan België zich manifesteren als een Europese leider op het gebied van spoorveiligheid," klinkt het bij Infrabel. “Ik ben heel trots dat we vandaag deze historische mijlpaal hebben bereikt. ETCS biedt, in combinatie met de gedigitaliseerde treinverkeerbeheersystemen, aan onze klanten het hoogste veiligheidsniveau en het versterkt de positie van België dat nu één van de best uitgeruste en dus veiligste spoorwegnetten in Europa heeft. Ik wil dan ook de teams van Infrabel en TUC RAIL, en ook de aannemers en leveranciers, bedanken die dag en nacht, op het terrein en achter de schermen, al die jaren hard hebben gewerkt om deze realisatie mogelijk te maken. En ook hartelijk dank aan de regering en aan Europa voor alle geleverde steun," zegt een trotse CEO van Infrabel Benoît Gilson.