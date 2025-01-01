Regio maakt zich op voor verlichte tractorparades: “Warmte en sfeer in de winter”

Kleurrijk verlichte tractorparades zijn in heel wat Vlaamse gemeenten een echte eindejaarstraditie en de populariteit groeit jaarlijks. Tijdens zo’n parade rijden kleurrijk verlichte en kerstversierde tractoren door de straten. De parades brengen tijdens de eindejaarsfeesten heel wat volk op de been, creëren een gezellige sfeer en zorgen voor verbinding in de donkerste periode van het jaar.

In onze regio trapt Merchtem op 13 december de reeks parades af, de week daarna is Herne (20/12) aan de beurt. Daags na Kerstmis trekken de tractoren door Bever en Oudenaken, op 29 december volgt Vollezele. Londerzeel en Kampenhout sluiten op 3 januari het rijtje af.

“Het is dankzij de inzet van vele lokale vrijwilligers die de organisatie voor de parades op zich nemen en de deelnemende landbouwers dat jong en oud kunnen genieten van een sfeervol en gezellig eindejaar”, zegt Justine Arkens, voorzitster van de Groene Kring. “Met parades doorheen heel Vlaanderen zorgen we voor een portie magie bij iedereen in de buurt.”

Dankzij een overeenkomst met Unisono kunnen de landbouwvoertuigen in de parade ook kerstnummers en andere muziek spelen om de ervaring voor de toeschouwers extra feestelijk en sfeervol te maken. “Door onze tussenkomst in de muziekrechten zorgen we ervoor dat de plaatselijke tractorstoeten kunnen blijven doorgaan en dat de organistoren hun handen vrij hebben om een warm gevoel te toveren,” besluit Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond en Landelijke Gilden.