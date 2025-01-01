Regina Caelileerlingen werken aan verkeersveiligheid met Werkvennootschap

De werken aan het verkeerscomplex in Dilbeek zijn op het gebied van verkeershinder niet iets om naar uit te kijken, maar qua verkeersveiligheid openen de werken heel wat deuren. "We gaan daar eigenlijk een single point interchange van maken", zegt Marijn Struyf. "Een totaal nieuw soort op- en afrittencomplex met ook een fietsbrug en conflictvrije oversteken waardoor we hier aan de school heel wat verkeersveiligheidsingrepen gaan kunnen doen om het hier beter te maken."

Daarom stapten leerlingen van het Regina Caelilyceum in het Jonge Wegweterstraject. Nadat ze een online tool invulden, ontmoetten de leerlingen de mobiliteitsambtenaar en mochten ze zelf beginnen ontwerpen. Uit dat proces kwamen heel wat aandachtspunten, zoals meer plek voor fietsers in de drukke Kaudenaardestraat, tot maatregelen om het algemene veiligheidsgevoel op te krikken. "Wij ondervonden dat er rondom de school bij bepaalde plaatsen niet genoeg verlichting is", zegt Abigaël. "Daar hebben we extra oplossingen voor gezocht zoals extra verlichting met sensoren."

Ook over De Lijn hadden de leerlingen enkele opmerkingen. "De grootste problemen zijn te laat komen en ook dat er vaak onaangekondigd geannuleerd wordt", zegt Kabeya. "Daar hebben we met veel leerlingen over gesproken hoe we al die problemen kunnen combineren in één poster die we hier hebben gepresenteerd."

De samenwerking met de leerlingen heeft schepen van Onderwijs David De Freyne heel wat stof tot nadenken gegeven. "Voor mij is er vooral blijven hangen dat het aspect mobiliteit uiteraard sterk aanwezig is," zegt De Freyne, "maar daarnaast ook dat leerlingen aangeven dat de veiligheid om naar school te komen absoluut belangrijk is."