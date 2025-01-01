Remco Evenepoel uitgeroepen tot Sportman van het Jaar

De 25-jarige Evenepoel blonk afgelopen jaar uit in het tijdrijden met een wereld- en Europese titel. Het is voor de vijfde keer dat Evenepoel de titel van Sportman van het Jaar wint. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met motorcrosser Stefan Everts. Eddy Merckx uit Meise is recordhouder. Hij won de prijs zes keer na elkaar.

Remco Evenepoel bedankte na het winnen van de trofee zijn familie en de ploeg die hij verliet voor het Duitse WorldTour-team Red Bull-BORA-hansgroh: Soudal-Quick Step.