Remco Evenepoel uitgeroepen tot Sportman van het Jaar
© Archief

Sportspress.be, de vakvereniging van sportjournalisten, reikte op het Sportgala in Schelle vanavond de trofee uit voor Sportman van het Jaar. Het was Remco Evenepoel uit Schepdaal die als winnaar uit de bus kwam. Ook Isaac Kimeli was genomineerd. Onze twee regiogenoten stonden naast elkaar op het podium terwijl ze wachtten op het verdict. Ze gunden elkaar alvast de overwinning. Het zijn goeie vrienden.

De 25-jarige Evenepoel blonk afgelopen jaar uit in het tijdrijden met een wereld- en Europese titel. Het is voor de vijfde keer dat Evenepoel de titel van Sportman van het Jaar wint. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met motorcrosser Stefan Everts. Eddy Merckx uit Meise is recordhouder. Hij won de prijs zes keer na elkaar.

Remco Evenepoel bedankte na het winnen van de trofee zijn familie en de ploeg die hij verliet voor het Duitse WorldTour-team Red Bull-BORA-hansgroh: Soudal-Quick Step.

