Remco Evenepoel heeft grootse plannen bij nieuw team Red Bull-Bora-Hansgrohe

Het komende wielerseizoen rijdt Evenepoel voor het eerst voor het Duitse team Red Bull Hora-Hansgrohe. "Ik heb voor Red Bull-Bora-Hansgrohe gekozen, omdat ik echt voel hoe deze ploeg wil groeien en zich ontwikkelt. Jaar na jaar wordt de ploeg beter en groter. Ik ben er zeker van dat op een bepaald moment deze ploeg de beste ploeg ter wereld wordt," zegt Evenepoel op de internationale mediadag van het team.

"Remco is een sterke persoonlijkheid en ik denk dat zijn komst een mijlpaal is in de ontwikkeling van onze ploeg. Ik ben superblij dat we een dubbel Olympische kampioen in onze ploeg hebben," reageert Ralph Denk, CEO van Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Tandem met Lipowitz

De ambities zijn groot: schitteren in de Ronde van Frankrijk. Evenepoel moet in de Tour een tandem vormen met het Duitse toptalent Florian Lipowitz, de nummer drie van de voorbije editie. "Florian en ik zullen daar het kopmanschap delen. Voor mij en de ploeg is de Ronde een heel belangrijke wedstrijd. Op een bepaald moment willen we die winnen. Dat kan alleen als we de beste ploeg hebben, en dan is het altijd beter als we met twee sterke kopmannen aan de start kunnen komen die voor de eindzege kunnen gaan," zegt Evenepoel.

VVerder kiest Evenepoel voor een eerder bescheiden programma, zeker na zijn zware val vorig jaar op training. Geen risico's in de kasseiklassiekers dus, hij gaat voor de koersen die hem het best liggen. "Ik zal altijd gaan voor de Ardennenklassiekers en voor de wereldkampioenschappen. Daar ben ik altijd goed. Dat worden dus mijn hoofddoelen volgend seizoen."