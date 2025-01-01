Marathonsessie Vilvoordse gemeenteraad geschorst om 7.00 uur: "Geen zinloos rekken"
De leden van de Vilvoordse gemeenteraad hebben een lange nacht achter de rug. Op de agenda stonden de aanpassingen van de retributie- en belastingreglementen, maar de oppositie bestookte de vergadering met amendementen waardoor de leden pas om 7.00 uur vanochtend naar huis gingen.
"Eindeloos discussiëren"
De vergadering begon met enige vertraging, maar toen de zitting om 7.00 uur werd geschorst was die vertraging ruimschoots goedgemaakt. "Er zijn bijna vijftig retributie- en belastingsreglementen die om de zes jaar opnieuw moeten worden goedgekeurd", zegt burgemeester Jo De Ro. "Die moeten gestemd zijn vóór het meerjarenplan. Over zulke reglementen kan je eindeloos discussiëren. Dat zijn op zich terechte vragen, maar die zijn vorige week al uitgebreid aan bod gekomen in de gemeenteraadscommissie. Dat is spijtig.”
De oppositie, met de Vooruit-fractie op kop, diende heel wat amendementen in. Dat de vergadering zo lang kon aanslepen, is volgens de burgemeester perfect wettelijk. “Het decreet lokaal bestuur en ons huishoudelijk reglement laten toe dat amendementen per zitting worden ingediend, zelfs handgeschreven en zonder voorafgaande aankondiging. Als mensen heel veel willen amenderen en alles zo lang mogelijk willen rekken, dan kan dat."
"Grondig debat"
Oppositieraadslid voor Vooruit Hans Bonte was in zijn element, al verwerpt hij het idee dat het louter een politiek spel was. “De bedoeling is net om een grondig debat en een degelijke analyse te kunnen voeren over alles wat op tafel ligt in de meerjarenplanning.”
Volgens Bonte was de agenda uitzonderlijk zwaar. “Er stonden zo’n 45 belasting- en retributiereglementen op de agenda, bijna allemaal met verhogingen. Daarbovenop kwamen nog het budget van het autonoom zorgbedrijf en het meerjarenplan van de stad. Dat is enorm veel. Ons voorstel was: werken tot 23 uur en donderdag verdergaan tot 22 uur. Maar de meerderheid ging daar niet op in en wilde doorgaan tot het einde.”
Daarop diende de oppositie een groot aantal amendementen in. Bonte benadrukt dat de inhoud voor zijn fractie centraal blijft staan. “Wij willen een duidelijk socialer beleid: meer engagementen en investeringen in kinderopvang, seniorenzorg en residentiële zorg. En we verzetten ons tegen de belastingslawine die wordt aangekondigd. Bijna alles wordt duurder. Alleen de onroerende voorheffing blijft op hetzelfde, hoge niveau, dat ik trouwens vroeger mee heb verdedigd.”
Donderdag opnieuw bij elkaar
Burgemeester De Ro erkent dat het om een uitzonderlijke vergadering ging, maar plaatst het in historisch perspectief. "Ik herinner me ook de periode onder burgemeester Jean-Luc Dehaene, waar gemeenteraadszittingen over de begroting soms twee of drie dagen duurden, met nachtelijke schorsingen."
Uiteindelijk werkte de vergadering het leeuwendeel van de agendapunten af. "We hadden 29 reglementen gestemd, het verslag goedgekeurd en twee hoogdringende punten behandeld. Dat is toch al meer dan de helft van de agenda", zegt burgemeester De Ro. Donderdag komt de vergadering opnieuw bij elkaar. Dan staat onder andere het meerjarenplan geagendeerd.