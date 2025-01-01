Marathonsessie Vilvoordse gemeenteraad geschorst om 7.00 uur: "Geen zinloos rekken"

"Grondig debat"

Oppositieraadslid voor Vooruit Hans Bonte was in zijn element, al verwerpt hij het idee dat het louter een politiek spel was. “De bedoeling is net om een grondig debat en een degelijke analyse te kunnen voeren over alles wat op tafel ligt in de meerjarenplanning.”

Volgens Bonte was de agenda uitzonderlijk zwaar. “Er stonden zo’n 45 belasting- en retributiereglementen op de agenda, bijna allemaal met verhogingen. Daarbovenop kwamen nog het budget van het autonoom zorgbedrijf en het meerjarenplan van de stad. Dat is enorm veel. Ons voorstel was: werken tot 23 uur en donderdag verdergaan tot 22 uur. Maar de meerderheid ging daar niet op in en wilde doorgaan tot het einde.”

Daarop diende de oppositie een groot aantal amendementen in. Bonte benadrukt dat de inhoud voor zijn fractie centraal blijft staan. “Wij willen een duidelijk socialer beleid: meer engagementen en investeringen in kinderopvang, seniorenzorg en residentiële zorg. En we verzetten ons tegen de belastingslawine die wordt aangekondigd. Bijna alles wordt duurder. Alleen de onroerende voorheffing blijft op hetzelfde, hoge niveau, dat ik trouwens vroeger mee heb verdedigd.”

Donderdag opnieuw bij elkaar

Burgemeester De Ro erkent dat het om een uitzonderlijke vergadering ging, maar plaatst het in historisch perspectief. "Ik herinner me ook de periode onder burgemeester Jean-Luc Dehaene, waar gemeenteraadszittingen over de begroting soms twee of drie dagen duurden, met nachtelijke schorsingen."

Uiteindelijk werkte de vergadering het leeuwendeel van de agendapunten af. "We hadden 29 reglementen gestemd, het verslag goedgekeurd en twee hoogdringende punten behandeld. Dat is toch al meer dan de helft van de agenda", zegt burgemeester De Ro. Donderdag komt de vergadering opnieuw bij elkaar. Dan staat onder andere het meerjarenplan geagendeerd.