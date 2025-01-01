Leuven Bears B stuurt Bavi met lege handen terug naar Vilvoorde, Bavi is leider af

De Leuvenaars hebben een sterke thuisreputatie en doen die meteen alle eer aan. Bavi moet achtervolgen, 11-6. Gaandeweg komt Bavi wel meer in het spoor van de thuisploeg na kwart één staat het 27-21.

De Bavianen blijven achter de feiten aanlopen in het tweede kwart. Met de rust in zicht versnelt Leuven en zo bouwen ze een voorsprong uit van meer dan 10 punten. 49-37 is de ruststand.

Weinig beterschap in het derde kwart. De thuisploeg blijft Bavi onder druk zetten en diept de kloof uit uit tot bijna 20 punten. Dan vinden de bezoekers toch hun tweede adem. Via enkele driepunters komen ze terug tot 10 punten, 68-58. Toch blijft de thuisploeg baas en nog voor het vierde kwart begint, staan ze opnieuw meer dan 10 punten voor, 76-63. Het vierde kwart is een maat voor niets. Leuven houdt makkelijk stand en klopt Bavi met 98-79.

Leuven deelt nu enkel nog de leiding met Oostkamp. Bavi is co-leider af.