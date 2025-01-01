Petra Spark genomineerd voor ThrillZone Award: “Met boek dat zich in Vilvoorde afspeelt”

Zoek je nog een goed cadeau voor onder de kerstboom? Wip dan even de boekhandel binnen voor de zevende thriller van de Vilvoordse auteur Petra Spark, 'Achter haar schaduw'. Het verhaal speelt zich af in Vilvoorde én het boek staat op de shortlist voor Beste Thriller van 2025 van de Nederlandse vakwebsite Thrillzone.

In de nieuwste thriller van de Vilvoordse auteur Petra Spark dalen privédetective Robin en haar assistent Kevin af in een schimmig web van oude wonden, ijzige moorden en valse vrienden. “Het is geen verhaal waarin je de grote psychopaat hebt die massaal mensen afslacht, het gaat over getraumatiseerde mensen, daders waarin mensen zich mogelijk in herkennen en hen dan een spiegel voorhouden: mocht ik in die situatie zitten, zou ik misschien ook zo ver zijn gegaan?”, zegt Petra.

Spark blijft bij wat ze kent: Vilvoorde. Bloemen André om de hoek, Cantina Caramba in de Olmstraat en een aantal van Sparks bekenden hebben een rol in 'Achter haar schaduw', al is dat niet zonder risico. “Mensen vragen mij spontaan om hen in hun boek op te nemen, maar ik vraag hen altijd of ze zeker zijn dat ik hun naam gebruik. Want als het zwart op wit op papier staat, dan wordt het plots wel heel echt.”

Gelukkig staat achter elke auteur een goede proeflezer. Samen met haar echtgenoot heeft Spark potentieel goud in handen. 'Achter haar schaduw' staat op de shortlist om de beste Nederlandstalige thriller van 2025 te worden. “Het is aan het publiek om te stemmen op het boek, maar het zou natuurlijk heel fijn zijn om als Vlaams-Brabander in Nederland een prijs te winnen die zich afspeelt in Vilvoorde.”

Stemmen op Spark kan via de website van Thrillzone. 'Achter haar schaduw' vind je in de betere boekhandel en op de website van Petra Spark.

