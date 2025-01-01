Een rode geschilderde band op de rijweg geeft de uitgebreide zone 30 aan in Peutie bij Vilvoorde

Zone 30 Peutie uitgebreid na participatietraject met omwonenden

In de Vilvoordse wijk Peutie is de zone 30 uitgebreid. De ingreep is één van de resultaten van het participatietraject 'Peutie is van jou. Maak er iets van'. Wie de nieuwe zone 30 binnenrijdt, ziet een rode band die over de rijbaan is geschilderd. Vandaag zijn ook de bijbehorende verkeersborden geplaatst. Eerder werden ook al fietsstraten gemarkeerd. De verkeersborden die daarbij horen, worden begin volgend jaar geplaatst. Op de website van de stad zie je een overzicht van de aanpassingen.

'Peutie van van jou. Maak er iets van'

