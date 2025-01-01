Groot sluikstort aan Neromhof in Meise opgeruimd

Zwerfvuilcoach Luc Larivière merkte sinds 17 december op dat er stelselmatig afval werd gedumpt langs de A12 in Wolvertem. In totaal zijn er minstens 14 vrachtwagens met afval gedumpt. "Het gaat om één van de grootste sluikstorten in de buurt sinds jaren", zegt Larivière. "Al krijgen we hier vaak met sluikstorters te maken in de buurt van het Neromhof en de A12. Bouwafval, autobanden, noem maar op."

Door de feestdagen was het even onduidelijk wanneer het afval zou worden opgeruimd, maar die klus is deze voormiddag gebeurd. "We hebben ook enkele documenten gevonden die hopelijk kunnen leiden naar de identificatie van de sluikstorters", zegt burgemeester Gerda Van den Brande. "Het gaat onder andere om een factuur. Die was wel doorweekt, maar als we die drogen allicht nog voldoende leesbaar. Op termijn komt er slagboom, zodat de parking niet zomaar bereikbaar is via de A12."