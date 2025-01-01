Jaarlijkse Kerstjumping afgetrapt met uitverkochte Kidsday: ook Mila uit Meise en pony Sunrise doen mee

De eerste dag van de Kerstjumping staat in het teken van jongeren en is met bijna 10.000 toeschouwers opnieuw een schot in de roos. "We zijn blij met de respons op onze ticketverkoop. De twee sessies van vandaag zijn uitverkocht, net zoals de wereldbekerwedstrijden Jumping en Dressuur. We hebben dan ook twee toppers uit eigen land die heel veel volk lokken: Justin Verboomen en Gilles Thomas," zegt voorzitter van de Jumping Mechelen Gunter Van Lent.

Op hun prestaties is nog even wachten, want vandaag waren jongeren aan zet op de Kidsdag. Eén van hen is de 12-jarige Mila uit Meise. Zij nam er in de categorie tot 80 centimeter deel aan de wedstrijd jumping met haar pony Sunrise. "Ik had een goed gevoel over mijn parcours, ook al heb ik een paar keer getikt, het was goed," zegt ze met de glimlach. Toch kwam er wat stress bij kijken. "Vorig jaar ben ik van mijn pony gevallen en dat wou ik dit jaar niet nog eens meemaken. Maar met Sunrise was het genieten tijdens de wedstrijd. Hij is voor mij de perfecte pony."