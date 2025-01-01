Laatste oud-strijder in Rode Victor Swalens (105) krijgt ereburgerschap

Met de inhuldiging van een vredesmuur, een kunstwerk dat de leerlingen van alle basisscholen samen maakten, en een plechtigheid op het Dorpsplein staat Sint-Genesius-Rode stil bij de Wereldoorlogen die ons land gekend heeft. "Dit moment maakt de oorlogsgeschiedenis heel concreet voor onze inwoners en schoolgaande jeugd," aldus burgemeester Pierre Rolin.

Dat oud-strijder Victor Swalens als ereburger in de voetsporen mag treden van oud-politicus Herman Van Rompuy en voormalig atlete Kim Gevaert maakt van deze herdenking een bijzonder moment. "Victor is een gekend persoon in onze gemeente, hij is hier geboren en getogen. Het was een evidentie om hem als laatste oud-strijder in onze gemeente het ereburgerschap toe te kennen," klinkt het.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Victor als soldaat gestationeerd in de kazerne van Schaffen bij Diest. Toen de Duitsers ons land binnenvielen en het vliegveld van Schaffen bombardeerden, geraakte alles vernield. Zijn eenheid trok vervolgens naar Leuven en daarna naar Bevekom. Nadat hij in 1942 in handen van de Duitsers viel, kon hij ontkomen en vluchtte hij weg naar de bossen van Argenteuil. Tot aan het eind van de oorlog leefde hij ondergedoken.