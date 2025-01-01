Leeuw en Drogenbos verzetten zich tegen bouw windmolen vlakbij woonwijk Ruisbroek

Aan het kanaal in Ruisbroek is het plan gerezen om een windmolen te plaatsen van 220 meter hoog. Te groot, vinden Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. "Dat is slechts 80 meter kleiner dan de Eiffeltoren. En dan nog op een plaats waar de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen slechts 220 tot 290 meter bedraagt. Onnodig te zeggen dat dit in strijd is met de principes van goede ruimtelijke ordening," klinkt het.

Volgens de regels rond ruimtelijke ordening moet er een minimale afstand zijn van minstens drie maal de tiphoogte tussen een grootschalige windturbine en de meest nabij gelegen, bestaande woning. "De tiphoogte van deze windturbine bedraagt 220 meter en dus is er minstens 660 meter afstand nodig tot de woningen in woongebied. Daar voldoet deze windmolen helemaal niet aan," stellen de gemeenten.

De lokale besturen van Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos maakten hun bezorgdheden over bij de bevoegde instanties. "We zullen het dossier van nabij opvolgen," zeggen ze.