Op deze plek vlakbij het kanaal in Ruisbroek zou een windmolen komen. "Te groot en te dicht bij woningen," stellen Sint-Pieters-Leeuw en Ruisbroek

Leeuw en Drogenbos verzetten zich tegen bouw windmolen vlakbij woonwijk Ruisbroek

De gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos verzetten zich tegen de bouw van een nieuwe windmolen, vlak naast een druk bewoond gebied in Ruisbroek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. “Windmolens zijn zeker welkom, maar dan wel op een plaats waar ze ruimtelijk geen hinder veroorzaken. Iets verder langs het kanaal zijn er nog twee locaties waar windmolens geplaatst kunnen worden en waar ze die hinder niet veroorzaken,” aldus schepen van Milieu en Omgeving Jeroen Tiebout. “De afstand tot de dichtstbijzijnde woning moet minstens 3 keer de hoogte bedragen. Dat is hier niet het geval en we gaan ervan uit dat van deze regel niet afgeweken wordt.”

Aan het kanaal in Ruisbroek is het plan gerezen om een windmolen te plaatsen van 220 meter hoog. Te groot, vinden Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. "Dat is slechts 80 meter kleiner dan de Eiffeltoren. En dan nog op een plaats waar de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen slechts 220 tot 290 meter bedraagt. Onnodig te zeggen dat dit in strijd is met de principes van goede ruimtelijke ordening," klinkt het.

Volgens de regels rond ruimtelijke ordening moet er een minimale afstand zijn van minstens drie maal de tiphoogte tussen een grootschalige windturbine en de meest nabij gelegen, bestaande woning. "De tiphoogte van deze windturbine bedraagt 220 meter en dus is er minstens 660 meter afstand nodig tot de woningen in woongebied. Daar voldoet deze windmolen helemaal niet aan," stellen de gemeenten.

De lokale besturen van Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos maakten hun bezorgdheden over bij de bevoegde instanties. "We zullen het dossier van nabij opvolgen," zeggen ze.

Meest bekeken

De uitrit van de parking van de Lidl aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw
Mobiliteit
Justitie

13 gevaarlijke manoeuvres aan parking supermarkt Bergensesteenweg in 2 uur tijd

din 23 dec
Gedeputeerde voor Vlaams karakter Gunther Coppens en HR-verantwoordelijke van Albert Heijn Stephanie De Ceulaer
Vlaamse Rand
Vlaams-Brabant
Samenleving

Meer dan helft van de gemeenten krijgt klachten van inwoners rond taalgebruik in handelszaken: "Blijven inzetten op het Nederlands"

Op deze plek vlakbij het kanaal in Ruisbroek zou een windmolen komen. "Te groot en te dicht bij woningen," stellen Sint-Pieters-Leeuw en Ruisbroek
Wonen

Leeuw en Drogenbos verzetten zich tegen bouw windmolen vlakbij woonwijk Ruisbroek

Maxine uit Opwijk pakt drie titels op BK baanwielrennen
Sport

15-jarige Maxine Van den Steen uit Opwijk pakt drie titels op BK baanwielrennen: “Alle verwachtingen overtroffen”

maa 22 dec
Zwartrijden wordt zwaarder bestraft vanaf 1 januari
Mobiliteit

De Lijn gaat zwartrijden zwaarder bestraffen: “Minimumboete voortaan 127 euro”

maa 22 dec

Meer nieuws uit de regio

De uitrit van de parking van de Lidl aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw
Mobiliteit
Justitie

13 gevaarlijke manoeuvres aan parking supermarkt Bergensesteenweg in 2 uur tijd

Werken aan buitenomgeving gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw zijn klaar
Samenleving

Werken aan buitenomgeving gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw zijn klaar: “Veiliger en groener”

maa 22 dec
Kinderen ontdekken de inhoud van de taalrugzakken
Vlaamse Rand
Jeugd
Onderwijs

Kinderen uit de Vlaamse Rand krijgen taalrugzak mee tijdens de kerstvakantie: "Taalbegrip en spreekdurf versterken"

zat 20 dec
Schepen van Financiën in Drogenbos Philippe Queroles
Politiek

Meerjarenplan Drogenbos combineert eigen investeringen met subsidieaanvragen

don 18 dec
Natuurpark in Sint-Pieters-Leeuw komt tot leven
Groen

Natuurpark in Sint-Pieters-Leeuw komt tot leven: “Groene long voor dichtbevolkte woonwijk”

zat 13 dec