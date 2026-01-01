Agentschap Wegen en Verkeer test camera’s met AI in Halle

Agentschap Wegen en Verkeer test camera’s met AI in Halle: “Verkeerslichten slimmer en veiliger maken”

Aan het kruispunt van Prinsenbos met de Weerstandsstraat in Halle zijn slimme camera’s geplaatst. Het gaat om een proefproject van het Agentschap Wegen en Verkeer waarbij getest wordt of camera’s met artificiële intelligentie verkeerslichten preciezer kunnen aansturen. De camera’s blijven drie weken hangen.

In Vlaanderen beheert het Agentschap Wegen en Verkeer 1.750 verkeerslichtengeregelde kruispunten. Vandaag worden op veel van die kruispunten al optische camera’s, warmtecamera’s en infraroodcamera’s gebruikt. “Daardoor kunnen we voetgangers sneller of langer groen geven als er meerdere mensen staan te wachten, fietsers op voorhand detecteren zodat ze geen drukknop moeten gebruiken of wachtrijen herkennen”, zegt Anton De Coster va het Agentschap Wegen en Verkeer. “We bekijken of de nieuwe cameratechnologie, met AI aan boord, effectiever inspeelt op het verkeer dan wat vandaag al in gebruik is.”

Wegen en Verkeer selecteerde het kruispunt in Halle omdat het een geschikte testlocatie is: overzichtelijk, maar met voldoende variatie in verkeer: voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. De privacy van voorbijgangers wordt volledig gerespecteerd. De camerabeelden worden niet opgeslagen en nummerplaten, aanliggende percelen en gezichten worden sowieso automatisch geblurd.

“Met dit soort proefprojecten toetsen we of nieuwe technologieën onze verkeerslichten echt slimmer, veiliger en gebruiksvriendelijker maken. We zetten bewust in op innovatie, maar altijd met oog voor effectiviteit, betaalbaarheid en de ervaring van de weggebruiker”, aldus Annick De Ridder, Vlaams minister van Mobiliteit.

