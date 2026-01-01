Halle wil zich profileren als modestad met twee modeshows per jaar in openlucht
© Stad Halle

Halle wil zich profileren als modestad met twee modeshows per jaar in openlucht: “Meer beleving in het centrum”

Tijdens de Lente- én de Herfstshopping organiseert Halle voortaan een modeshow. Met de twee modeshows wil de stad de lokale handelaars in de kijker zetten. De modeshows moeten ook meer sfeer in het stadscentrum brengen en daar heeft de stad 80.000 euro voor over.

“In 2024 organiseerde de stad voor het eerst een modeshow tijdens de Herfstshopping. Ook in 2025 was die modeshow een groot succes. Bezoekers bleven langer in het centrum en ontdekten zo wat Halle als shoppingstad te bieden heeft”, klinkt het bij schepen voor lokale economie Mark Demesmaeker.

Na overleg met de handelaars en de Raad voor Lokale Economie kiest de stad er nu voor om elk jaar een lenteshow én een herfstshow te organiseren.

Meer dan alleen modezaken

Tijdens de modeshows tonen Halse winkels hun nieuwe collecties. Het gaat niet alleen om modezaken, maar ook om schoenenwinkels en andere handelaars die zich op een creatieve manier willen voorstellen.

Halle zoekt evenementenbureau

Bedoeling is dat de modeshows plaatsvinden in openlucht in het centrum. Bij slecht weer wordt een alternatief voorzien. De stad zoekt nu een evenementenbureau die de modeshows de volgende 2 jaar organiseert. Dat gebeurt in overleg met de lokale handelaars en de dienst Lokale Economie. Halle voorziet een budget van 80.000 euro voor de organisatie.

De volgende modeshow vindt plaats op 28 februari. Dat is de zaterdag van het volgende Lenteschopping-weekend.

Meest bekeken

Archeologen leggen de funderingen van een Romeins villadomein bloot in Wemmel
Cultuur
Samenleving

Archeologen graven indrukwekkende resten op van Romeinse villa in Wemmel: “Uitzonderlijk goed bewaard”

din 27 jan
Moutershof in Meise
Wonen

Woonzorgcentrum Moutershof in Meise failliet: onzekerheid voor honderdtal bewoners

maa 26 jan
Halle wil zich profileren als modestad met twee modeshows per jaar in openlucht
Samenleving

Halle wil zich profileren als modestad met twee modeshows per jaar in openlucht: “Meer beleving in het centrum”

William Welch verkozen tot Jeugdprins Carnaval in Vilvoorde
Samenleving

William Welch verkozen tot Jeugdprins Carnaval in Vilvoorde: “Carnavalsmicrobe in het bloed”

De dokterspraktijken zitten bomvol nu het griepseizoen op kruissnelheid komt
Samenleving

Griepseizoen op kruissnelheid, dokterspraktijken bomvol: “Weinig tijd voor verveling”

Meer nieuws uit de regio

leerkrachten krijgt initiatie boksen tijdens pedagogische studiedag in Heilig-Hart & College
Sport

Leerkrachten LO krijgen initiatie boksen van olympiër Oshin Derieuw: “Weerbaarheid stimuleren”

Halle heeft met Mathias en Nikky nieuw prinsenpaar
Cultuur

Halle heeft met Mathias en Nikky nieuw prinsenpaar: “Droom die uitkomt”

Korpschef Mark Crispel en burgemeester Eva Demesmaeker in het station van Halle
Justitie
Samenleving

Stad Halle en politie nemen maatregelen tegen overlast en geweld: "Extra aanwezigheid en tijdelijke identiteitscontroles"

maa 26 jan
Jonge regiogenoten van U12 FC Dender nemen deel aan bekendste jeugdtornooi van VS
Sport

Jonge regiogenoten van FC Dender EH nemen deel aan bekendste jeugdtornooi van VS: “Een voetbaldroom komt uit”

maa 26 jan
Het leeuwendeel van de leerlingen in het Heilig Hart & College Halle staakt niet
Jeugd
Onderwijs
Politiek

Weinig enthousiasme voor schoolstaking: "Merken wel dat er frustraties zijn"

don 22 jan