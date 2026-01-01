Halle wil zich profileren als modestad met twee modeshows per jaar in openlucht: “Meer beleving in het centrum”

“In 2024 organiseerde de stad voor het eerst een modeshow tijdens de Herfstshopping. Ook in 2025 was die modeshow een groot succes. Bezoekers bleven langer in het centrum en ontdekten zo wat Halle als shoppingstad te bieden heeft”, klinkt het bij schepen voor lokale economie Mark Demesmaeker.

Na overleg met de handelaars en de Raad voor Lokale Economie kiest de stad er nu voor om elk jaar een lenteshow én een herfstshow te organiseren.

Meer dan alleen modezaken

Tijdens de modeshows tonen Halse winkels hun nieuwe collecties. Het gaat niet alleen om modezaken, maar ook om schoenenwinkels en andere handelaars die zich op een creatieve manier willen voorstellen.

Halle zoekt evenementenbureau

Bedoeling is dat de modeshows plaatsvinden in openlucht in het centrum. Bij slecht weer wordt een alternatief voorzien. De stad zoekt nu een evenementenbureau die de modeshows de volgende 2 jaar organiseert. Dat gebeurt in overleg met de lokale handelaars en de dienst Lokale Economie. Halle voorziet een budget van 80.000 euro voor de organisatie.

De volgende modeshow vindt plaats op 28 februari. Dat is de zaterdag van het volgende Lenteschopping-weekend.