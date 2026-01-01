Griepseizoen op kruissnelheid, dokterspraktijken bomvol: “Weinig tijd voor verveling”

Het griepseizoen is de voorbije weken op kruissnelheid gekomen. En daar heeft huisarts Nele Vermeersch van groepspraktijk het Bareeltje in Halle de handen, en de agenda vol mee. “Voor een huisarts is nu eerst van belang maken om een goede inschatting te maken en de patiënten in te delen naargelang hun symptomen”, zegt Nele. “Je kan bij een griep altijd complicaties krijgen, dus het is ook kijken of de patiënt geen onderliggende longontsteking heeft. Er zijn bovendien nog heel wat andere zaken die koorts kunnen geven.”

Nele ziet nu vooral schoolgaande jeugd en volwassenen voorbijkomen, die een doktersbriefje nodig hebben voor het werk omdat ze te ziek zijn. “Een griepje bestaat niet”, zegt Nele. “Dat begint met een beetje keelpijn of wat verkouden zijn, maar evolueert naar koorts, spierpijn en echt ziek zijn. Het is een virale infectie, dus veel valt er niet tegen te doen. Griep is al snel vier tot vijf dagen rillen van de koorts, vaak nog gevolgd door een periode van vermoeidheid.”

De piek van het griepseizoen gaat gepaard met bomvolle dokterspraktijken. “Er is weinig tijd voor verveling momenteel”, zegt Nele. “We vragen dan ook begrip voor het feit dat we overbelast zijn. Wanneer de piek voorbij is, is moeilijk te voorspellen. Ik ben geen epidemioloog, maar heel zie je dat er in de krokusvakantie een knik in de curve komt. De scholen zijn gesloten en ouders nemen vakantie op het werk, waardoor het griepvirus zich minder kan verspreiden.”