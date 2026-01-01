leerkrachten krijgt initiatie boksen tijdens pedagogische studiedag in Heilig-Hart & College

Leerkrachten LO krijgen initiatie boksen van olympiër Oshin Derieuw: “Weerbaarheid stimuleren”

Vandaag vindt op het Heilig-Hart & College in Halle een pedagogische studiedag plaats. Voor de leerkrachten LO van de school stond er een bijzondere workshop op het programma. Ze kregen een initiatie boksen van niemand minder dan boksster Oshin Derieuw. Het doel: weerbaarheid stimuleren van de leerkrachten én de leerlingen.

Oshin Derieuw is niet zomaar een naam in de ring. De West-Vlaamse schreef sportgeschiedenis door zich als eerste Belgische vrouwelijke boksster ooit te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Tijdens haar workshop krijgen de leerkrachten LO van het Heilig-Hart & College in Halle praktische tips om boksen op een veilige en didactisch verantwoorde manier te integreren in hun lessen.

Ze leren ook hoe boksen kan bijdragen tot weerbaarheid, zelfvertrouwen en een respectvolle omgang met elkaar. Bedoeling is om de ervaring van vandaag door te spelen aan de leerlingen want veerkracht en zelfvertrouwen zijn meer dan ooit actuele thema’s en belangrijk voor het mentaal welzijn van jongeren.

leerkracht krijgt initiatie boksen tijdens pedagogische studiedag in Heilig-Hart & College

