Asse wil van gemeente één groot hopveld maken ter ere van 70ste Hopduvelfeesten

De Hopduvelfeesten zijn al decennia het culturele uithangbord van de gemeente Asse. Wat ooit begon als een kleinschalige viering rond de hopoogst, is uitgegroeid tot een tweejaarlijks spektakel dat duizenden bezoekers trekt met muziek, een stoet en de verbranding van de Hopduvel. In het weekend van 11, 12 en 13 september 2026 staat het centrum weer volledig in het teken van de traditie.

Om de sfeer van de feesten naar elke straat te brengen, deelt het Hopduvelcomité vandaag gratis hopwortels uit. Inwoners worden aangemoedigd de wortelstokken in hun tuin te planten. Tegen de tijd dat het feestgedruis in september losbarst, kunnen de hoge ranken dan voor een mooi, geurend decor in het straatbeeld zorgen. “Hand de ranken aan je gevel of op een andere zichtbare plek, zo wordt onze gemeente één groot hopveld”, klinkt het in Asse.