hopwortel hopduvel

Asse wil van gemeente één groot hopveld maken ter ere van 70ste Hopduvelfeesten

Dit jaar viert Asse de 70ste verjaardag van de Hopduvelfeesten. Om het jubileum extra glans te geven, roept de gemeente inwoners op om de hoptraditie in de verf te zetten door de gevel te versieren met een zelfgekweekte hoprank. Vandaag kunnen inwoners een gratis hopwortel afhalen in de binnentuin van het Oud Gasthuis.

De Hopduvelfeesten zijn al decennia het culturele uithangbord van de gemeente Asse. Wat ooit begon als een kleinschalige viering rond de hopoogst, is uitgegroeid tot een tweejaarlijks spektakel dat duizenden bezoekers trekt met muziek, een stoet en de verbranding van de Hopduvel. In het weekend van 11, 12 en 13 september 2026 staat het centrum weer volledig in het teken van de traditie.

Om de sfeer van de feesten naar elke straat te brengen, deelt het Hopduvelcomité vandaag gratis hopwortels uit. Inwoners worden aangemoedigd de wortelstokken in hun tuin te planten. Tegen de tijd dat het feestgedruis in september losbarst, kunnen de hoge ranken dan voor een mooi, geurend decor in het straatbeeld zorgen. “Hand de ranken aan je gevel of op een andere zichtbare plek, zo wordt onze gemeente één groot hopveld”, klinkt het in Asse.

hopwortel hopduvel

Meest bekeken

Moutershof in Meise
Samenleving

Bod op failliet woonzorgcentrum Moutershof: “Curatoren hebben goede hoop, maar onzekerheid blijft”

vrij 6 feb
opsporingsbericht_ZARDAIN PEREZ
Justitie

80-jarige vrouw die in Sint-Pieters-Leeuw verdween, teruggevonden

zat 7 feb
Affligem Pleegzorggemeente
Samenleving

Affligem geeft startschot als pleegzorggemeente tijdens Affligem Kermist

180 jobs op de tocht bij Krëfel
Economie

180 jobs op de tocht bij Krëfel: “Vijf winkels sluiten, reorganisatie hoofdzetel in Grimbergen”

vrij 6 feb
renovatie Claeskapel
Samenleving

Restauratie dak Claeskapel in Lembeek is klaar: “Rest van de restauratie is voor later”

Meer nieuws uit de regio

Filip strijdt tegen agressieve hersentumor
Samenleving

Wereldkankerdag: Filip uit Asse strijdt tegen agressieve hersentumor, zoon Niels doet onderzoek naar behandeling

woe 4 feb
Hans Kusters werd in 2024 ereburger van Kobbegem
Cultuur

Ere-Kobbegemnaar Hans Kusters krijgt MIA ‘Sector lifetime achievement award’: "Je bent niets zonder een goed liedje"

zat 31 jan
Een wagen van politiezone AMOW
Justitie

Politiezone AMOW klist autodieven: "Ook buit van andere diefstal aangetroffen"

zat 31 jan
Assenaar Randy Oveneke wordt de nieuwe coach van Asse-Ternat
Sport

Assenaar Randy Oveneke wordt nieuwe coach Asse-Ternat: “Voortbouwen op wat er staat”

din 20 jan
Een treinreiziger met een beperkte mobiliteit krijgt assistentie bij het instappen
Mobiliteit
Samenleving

NMBS breidt stations met assistentie uit: "Mobiele teams en treinbegeleider"

vrij 23 jan