Een wagen van politiezone AMOW

Politiezone AMOW klist autodieven: "Ook buit van andere diefstal aangetroffen"

In de nacht van woensdag op donderdag kon politiezone AMOW een stel auto- en fietsdieven klissen in Asse. Nadat het duo een elektrische fiets had gestolen, gingen ze over naar het zwaardere werk en probeerden ze een auto te stelen.

In de nacht van woensdag 28 januari op donderdag 29 januari krijgt politiezone AMOW een oproep over een gestolen elektrische fiets in de Kezeweide in Asse. Twee verdachten laten de fiets achter in Beneden Vrijlegem, in de buurt van de Assese deelgemeente Mollem. Daar gaat het duo over op het zwaardere werk en steelt een auto.

"Onze ploegen kregen de verdachten in het oog en zetten de achtervolging in", klinkt het bij de politie. "Na een korte achtervolging konden ze het voertuig klem rijden en het duo arresteren. Bij het fouilleren van de verdachten werd ook de buit van een andere diefstal gevonden."

Zowel de elektrische fiets als de auto zijn terug bij de rechtmatige eigenaars. Het duo is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die beide personen onder aanhoudingsmandaat plaatst.

