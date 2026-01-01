Aan het AFI-Park is een ruime parking voorzien

Winkelcentrum AFI-Park in Asse officieel geopend

In Asse aan de Brusselsesteenweg opende gisteren het winkelcentrum AFI-Park de deuren. Achteraan komt een KMO-zone waarvoor de projectontwikkelaar vooral lokale bedrijven wil aantrekken.

De Grimbergse projectontwikkelaar Aura Real Estate opende tegenover de hoofdzetel van Delhaize in Asse een nieuw winkelcentrum met een oppervlakte van zo'n 10.000 vierkante meter. AFII-Park biedt onderdak aan zes ketens. Op de eerste verdieping is een fitness en een sportwinkel.

Dimitri Saerens van Aura verzekert dat het winkelcomplex geen concurrent is van de handelaars in het centrum van Asse. Volgens Saerens vullen de grote ketens de winkels in het dorpscentrum net aan. Bovendien komt achter het complex nog een KMO-zone waarmee de ontwikkelaar vooral lokale bedrijven hoopt te lokken.

