Asse start voorbereidingswerken Hopmarktproject: "Zo veel mogelijk materialen gerecupereerd"

Het Hopmarktproject van de gemeente Asse, Asse Hopmarkt NV en de ziekenhuisgroep AZORG start later dit jaar. Rond het plein komen woningen en onder het plein komt een parkeergarage. De aannemer is al bezig met het bouwrijp maken van het terrein. "We nemen de verharding weg, verwijderen de keermuren in cortenstaal, zitbanken worden weggenomen en we verwijderen of verplaatsen het huidige groen en bomen", klinkt het.

Bij de voorbereidingen is er heel wat aandacht voor de recuperatie van materialen. "Het cortenstaal en de gebruikte natuursteen worden zorgvuldig weggehaald en opgeslagen", laat de gemeente Asse weten. "Het is de bedoeling deze materialen te hergebruiken op andere plekken en in kader van andere projecten binnen de gemeente." Ook de waardevolle bomen die op de Hopmarkt staan krijgen een tweede leven. Een dertigtal bomen worden uitgegraven en naar een nieuwe locatie in Asse verhuisd. Na de bouwwerken komen er nieuwe aanplantingen op de Hopmarkt.

"Tijdens deze voorbereidende werken blijft de hinder op en rond de Hopmarkt beperkt", klinkt het. De gemeente probeert zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar te houden. Er is bovendien parking Carina waar inwoners terecht kunnen. Ook de dinsdagmarkt blijft voorlopig op het plein.