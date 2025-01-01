Asse excuseert zich alvast voor werken Hopmarkt: "Maar kijk vooral naar de toekomst"

Mea culpa

"We willen echt graag sorry zeggen tegen de gemeente", zegt Bart Langens, vertegenwoordiger van NV Asse Hopmarkt. "Sorry, dat wij hier voor wat roering gaan zorgen. Maar kijk vooral naar de toekomst. We doen dit echt voor de gemeente Asse." Op het officiële startschot van de Hopmarktwerken slaat Langens alvast een mea culpa voor de hinder die de werken zullen veroorzaken.

De gemeente wil het mistroostige parkeerterrein Hopmarkt een volledige make-over geven. "Een gezellig plein natuurlijk, zonder verkeer van wagens", zegt burgemeester van Asse, Koen Van Elsen. "Een paradijs voor voetgangers en fietsers, waar ook plaats zal zijn voor handel en horeca." Rond het plein komen woningen. "We bouwen zeven compacte woongebouwen met daarin 85 appartementen en zes eengezinswoningen met een tuintje", zegt Langens.