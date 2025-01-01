Asse excuseert zich alvast voor werken Hopmarkt: "Maar kijk vooral naar de toekomst"
De gemeente Asse investeert zo'n 50 miljoen euro in de opwaardering van de Hopmarkt. De Randgemeente wil van het troosteloze parkeerterrein een levendig plein met ondergrondse parkeergarage maken.
Mea culpa
"We willen echt graag sorry zeggen tegen de gemeente", zegt Bart Langens, vertegenwoordiger van NV Asse Hopmarkt. "Sorry, dat wij hier voor wat roering gaan zorgen. Maar kijk vooral naar de toekomst. We doen dit echt voor de gemeente Asse." Op het officiële startschot van de Hopmarktwerken slaat Langens alvast een mea culpa voor de hinder die de werken zullen veroorzaken.
De gemeente wil het mistroostige parkeerterrein Hopmarkt een volledige make-over geven. "Een gezellig plein natuurlijk, zonder verkeer van wagens", zegt burgemeester van Asse, Koen Van Elsen. "Een paradijs voor voetgangers en fietsers, waar ook plaats zal zijn voor handel en horeca." Rond het plein komen woningen. "We bouwen zeven compacte woongebouwen met daarin 85 appartementen en zes eengezinswoningen met een tuintje", zegt Langens.
Samenwerking met AZORG
Onder het nieuwe plein komt een parkeergarage met zo'n driehonderd plaatsen: voor de omwonenden, openbare plaatsen en een honderdtal plaatsen die voor AZORG Campus Asse zijn voorzien. De ondergrondse garage is een gezamenlijk project van de drie partners.
Door mee te bouwen aan de ondergrondse parking creëren we eindelijk een duurzame oplossing voor een jarenlang gekende uitdaging: vlot toegankelijke parkeerplaatsen dicht bij het ziekenhuis,” zegt Jeroen Vidts, Departement Infrastructuur & Technische Diensten AZORG. De bouw van de parking gaat hand in hand met de grotere metamorfose van het ziekenhuis. "We gaan ook langs de kant van de Markt een bijkomende toegang creëren voor het ziekenhuis", aldus Vidts.
"Voor alle Assenaren – vandaag én morgen"”
In totaal investeren de drie partners een slordige vijftig miljoen euro in de transformatie. "In het verleden hebben wij geïnvesteerd in grondaankopen en -verwervingen en die worden in het project ingebracht in ruil voor honderd ondergrondse parkeerplaatsen en aanleg van het openbaar domein", zegt burgemeester Van Elsen. "Voor de gemeente is het 'kif kif', een geslotenbeursoperatie."
De komende jaren zal er dus heel wat extra hinder zijn in het nu al zeer drukke gemeentecentrum. "In ruil groeit een vernieuwd dorpshart", klinkt het. "een beter bereikbaar centrum en een zorgcampus die klaar is voor de toekomst. Deze investering doen we voor alle Assenaren – vandaag én morgen.” Voor de Assenaren van morgen rekent het project op een 'modal shift'. "Er zullen heel wat faciliteiten voor fietsers en voetgangers bijkomen", zegt burgemeester Van Elsen. "Wij stellen dus niet zozeer de wagen centraal."