Ere-Kobbegemnaar Hans Kusters krijgt MIA ‘Sector lifetime achievement award’: "Je bent niets zonder een goed liedje"

Met de carrièreprijs eren VRT en VI.BE een persoon of organisatie die een blijvende en betekenisvolle rol heeft gespeeld in de Vlaamse muzieksector. Kusters' impact is ontegensprekelijk bijzonder groot. Al decennialang is hij één van de veelzijdigste figuren uit de Belgische en Nederlandse muziekgeschiedenis.

Als muziekuitgever, platenbaas, ontdekker en carrièremaker, staat Kusters aan de wieg van het succes van Ferre Grignard, Clouseau, Stef Bos en Wannes Van de Velde. Kusters, van oorsprong een Nederlander, heeft ook boven de Moerdijk heel wat betekend. Hij heeft onder andere met Boudewijn De Groot en Hans De Booij samengewerkt. Kusters heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de populariteit van Vlaamse artiesten in Nederland en Nederlandse artiesten in Vlaanderen. Ook internationaal heeft hij enkele mooie samenwerkingen op zijn palmares staan, onder andere met Tom Waits, Burt Bacharach en Robert Palmer. 'Anderlecht Champion', zijn samenwerking met Lange Jojo, vindt in 2025 nog steeds weerklank bij de jeugd, dankzij een remix van Stromae.

Volgende week, op 4 februari wordt Kusters geëerd tijdens de Music Industry Awards. "Ik ben ontzettend blij met deze waardering, maar ik had dit nooit kunnen bereiken zonder de talentvolle auteurs en componisten waarmee ik heb samengewerkt", zegt Kusters. "Je bent niets zonder een goed liedje.”