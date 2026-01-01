Zesdejaars Heilig Hart en College in Halle vieren laatste 100 dagen tijdens Jokeday

Na een ontbijt op school trokken ze naar verschillende locaties in Halle voor een spannend stadsspel. Zo maakten ze plezier op een reuzenspringkasteel in de sporthal van De Bres, konden ze boogschieten op school en werd er stevig gedanst in de Kazerne. Meteen een goeie opwarmer voor vanavond, want dan vindt ook de Jokeday-fuif plaats.