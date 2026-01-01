Zesdejaars Heilig Hart en College in Halle vieren laatste 100 dagen tijdens Jokeday

Zesdejaars Heilig Hart en College in Halle vieren laatste 100 dagen tijdens Jokeday

Mogelijk zag je vandaag heel wat verklede laatstejaarsleerlingen van het Heilig-Hart en College Halle rondlopen in de stad. Zij hielden vandaag hun Jokeday, hun laatste 100 dagen in de middelbare school.

Na een ontbijt op school trokken ze naar verschillende locaties in Halle voor een spannend stadsspel. Zo maakten ze plezier op een reuzenspringkasteel in de sporthal van De Bres, konden ze boogschieten op school en werd er stevig gedanst in de Kazerne. Meteen een goeie opwarmer voor vanavond, want dan vindt ook de Jokeday-fuif plaats.

