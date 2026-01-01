Ex-Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck

Proces rond verkoop Anderlecht is uitgesteld

Het proces rond de verkoop van RSC Anderlecht is uitgesteld. Ex-manager van de recordkampioen Herman Van Holsbeeck uit Beersel wordt daarin beschuldigd van fraude.

De Franstalige kamer van de correctionele rechtbank in Brussel zou zich vandaag en morgen buigen over de zaak rond de verkoop van voetbalclub RSC Anderlecht. Ex-manager Herman Van Holsbeeck, ex-CEO Jo Van Biesbroeck en spelersmakelaar Christophe Henrotay worden daarin beschuldigd van oplichting.

De advocaat van Henrotay heeft gevraagd om het dossier tegen zijn cliënt en 'Propere Handen' te voegen aan de zaak rond de verkoop. De rechtbank gaat slechts gedeeltelijk in op het verzoek van de advocaat en beveelt de toevoeging van een kopie van het 'Propere Handen'-dossier.

De zaak wordt dus uitgesteld. De partijen krijgen nu tot mei de tijd om het dossuer in te kijken en conclusies neer te leggen. Op 28 mei gaat proces rond de verkoop van Anderlecht van start.

Meest bekeken

De Abdij van Grimbergen verkoopt werken van Banksy ten voordele van Oekraïense oorlogsslachtoffers
Cultuur
Samenleving

Abdij van Grimbergen verkoopt werken van Banksy: “Opbrengsten gaan naar oorlogsslachtoffers in Oekraïne”

woe 11 feb
Het gebouw van Orelia in Beersel
Samenleving

Rusthuisgroep Orelia in nauwe schoentjes

Wagen belandt op dak in Maalbeek
Mobiliteit

Wagen belandt op dak in Maalbeek in Wemmel, oudere man bevrijd door brandweer

woe 11 feb
Vlaams erfgoedminister Ben Weyts staat voor een schilderij van Rubens.
Cultuur

Archeologen vinden schilderachtige donjon uit meesterwerken van Rubens: "Verhaal van Vlaanderen komt tot leven"

don 12 feb
Het meldpunt voor gebrekkige Nederlandstalige hulpverlening ontving al meer dan 200 klachten
Samenleving

Al meer dan 200 taalklachten in Brusselse ziekenhuizen: “Ziekenhuizen treffen in portefeuille”

woe 11 feb

Meer nieuws uit de regio

Het gebouw van Orelia in Beersel
Samenleving

Rusthuisgroep Orelia in nauwe schoentjes

Aantal Brusselse drugsdossiers verdubbeld op vijf jaar tijd
Justitie

Brusselaar veroordeeld tot 5 jaar cel na ramkraken in onder meer Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos

woe 11 feb
oprichting Interlokale Vereniging Sportregio ZuidWest-Rand
Sport
Vlaamse Rand

Zeven gemeenten uit de Vlaamse Rand blazen samenwerking als sportregio nieuw leven in

din 10 feb
Het nieuwe cashpunt in Lot
Samenleving

Nieuw cashpunt in Lot: "Belangrijk in dagelijks leven"

maa 9 feb
Dreamland
Economie

Jobs van 65 logistieke medewerkers Dreamland Beersel bedreigd

din 3 feb