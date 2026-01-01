Proces rond verkoop Anderlecht is uitgesteld

De Franstalige kamer van de correctionele rechtbank in Brussel zou zich vandaag en morgen buigen over de zaak rond de verkoop van voetbalclub RSC Anderlecht. Ex-manager Herman Van Holsbeeck, ex-CEO Jo Van Biesbroeck en spelersmakelaar Christophe Henrotay worden daarin beschuldigd van oplichting.

De advocaat van Henrotay heeft gevraagd om het dossier tegen zijn cliënt en 'Propere Handen' te voegen aan de zaak rond de verkoop. De rechtbank gaat slechts gedeeltelijk in op het verzoek van de advocaat en beveelt de toevoeging van een kopie van het 'Propere Handen'-dossier.

De zaak wordt dus uitgesteld. De partijen krijgen nu tot mei de tijd om het dossuer in te kijken en conclusies neer te leggen. Op 28 mei gaat proces rond de verkoop van Anderlecht van start.