Aantal Brusselse drugsdossiers verdubbeld op vijf jaar tijd
© Bruzz

Brusselaar veroordeeld tot 5 jaar cel na ramkraken in onder meer Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos

Een 33-jarige man uit Brussel krijgt 5 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een reeks ramkraken. Hij pleegde die onder meer in Drogenbos, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw en dat terwijl hij op penitentiair verlof was. De man was eerder al veroordeeld tot 11 jaar cel voor gelijkaardige feiten.

In het najaar van 2024 waren verschillende autogarages en meubelwinkels in het hele land het mikpunt van diefstallen en inbraken. Daarbij gebruikten de dieven een gestolen wagen, voorzien van gestolen nummerplaten, om de vitrine te vernielen en er vervolgens met de inhoud van de kluis of kassa mee vandoor te gaan. De bende sloeg onder meer toe in Anderlecht, Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw. Maar ook in Beersel, Gent en Aalst werden feiten gepleegd. De gestolen voertuigen werden daarna gedumpt in het Brusselse.

Het onderzoek leidde speurders naar een 33-jarige Brusselaar, die in de gevangenis van Ittre een celstraf van 11 jaar uitzit voor eerdere diefstallen en inbraken. Uit het onderzoek bleek dat de man bij verschillende ramkraken betrokken was, die werden gepleegd op dagen dat hij penitentiair verlof had. Eind oktober 2024 wordt hij op heterdaad betrapt bij een inbraak in een garage in Mechelen. Op zijn proces pleitte zijn advocaat voor een straf met uitstel. “Bij de feiten in Mechelen was hij betrokken, maar met de andere ramkraken heeft hij niets te maken”, klonk het.

De rechtbank hechtte weinig geloof aan die woorden en veroordeelde de man tot een effectieve celstraf van 5 jaar. Twee van zijn kompanen werden ook veroordeeld. Een van hen kreeg 2 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De andere kreeg een werkstraf van 150 uur opgelegd. Twee beklaagden die eveneens terechtstonden, werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

