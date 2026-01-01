Het nieuwe cashpunt in Lot

Nieuw cashpunt in Lot: "Belangrijk in dagelijks leven"

Op woensdag 11 februari opent in Lot een nieuw cashpunt. Op de hoek van de Beverstraat en de Beerselsestraat zullen de inwoners geld kunnen afhalen.

"Sinds het verdwijnen van de laatste bank in Lot was de nood aan een geldautomaat groot", klinkt het bij het Beerselse bestuur. "Met de komst van dit nieuwe cashpunt wordt opnieuw een belangrijke basisdienst voorzien, dicht bij huis en makkelijk bereikbaar". Het gemeentebestuur heeft daarvoor een concessie afgesloten met Batopin.

Schepen van Lokale Economie Christel Hanssens is tevreden. “Contant geld blijft belangrijk in het dagelijkse leven", zegt Hanssens. "Met dit nieuwe cashpunt zorgen we ervoor dat vooral ouderen en minder mobiele mensen, maar ook andere inwoners, opnieuw dichtbij huis geld kunnen afhalen. Dat is geen luxe, maar een essentiële basisdienst waar we als lokaal bestuur bewust op inzetten.”

