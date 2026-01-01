Wagen belandt op dak in Maalbeek in Wemmel, oudere man bevrijd door brandweer

Het ongeval deed zich vanmiddag rond 14u45 voor ter hoogte van de kruispunt met Kaasmarkt. “Blijkbaar heeft de chauffeur een inschattingsfout gemaakt en raakte daardoor het achterste wiel van de hoogtewerker van onze gemeente die op dat moment groen licht had”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) die zelf ter plaatse kwam. “De automobilist, een oudere man, maakte daarop een stuurbeweging, ging door de omheiningsdraad naast de Maalbeek die vier meter lager ligt en belandde op z’n dak in de beek.”

De brandweer moest de auto openknippen om de bestuurder – een oudere man - te bevrijden. Hij was de hele tijd bij bewustzijn, maar verkeerde wel in shock. “Hij liep schrammen op en op het eerste zicht lichte verwondingen. Hij werd in shock overgebracht naar het UZ Brussel”, zegt Vansteenkiste. “De chauffeur van de hoogtewerker bleef ongedeerd. Het gaat gelukkig vooral om materiële schade.”

De Kaasmarkt was door het ongeval een tijdlang afgesloten voor het verkeer.