Brouwerij Palm in Steenhuffel stoomt jongeren opnieuw klaar voor AEHT Cornet 0.3 Trophy
44 leerlingen uit 13 Belgische hotel- en toerismescholen werden vandaag bij Brouwerij Palm van Swinkels Belgium in Steenhuffel voorbereid op de 14de editie van de AEHT Cornet 0.3 Trophy. Die vindt plaats in de tweede week van maart. Ook de leerlingen van Campus Wemmel en van Coovi in Anderlecht lieten zich met workshops in infosessies inwijden in de wondere wereld van het bier. De AEHT Cornet 0.3 Trophy fungeert als de Belgische preselectie voor een Europese wedstrijd in Italië.
“Voor Swinkels Belgium is de ondersteuning van AEHT een educatief én maatschappelijk engagement,” zegt Peter Buelens, PR Manager & Communications Business Partner bij Royal Swinkels. “We willen studenten met een horecaopleiding de kans geven om hun kennis rond bier, gastronomie en serveerkunde te verdiepen. Daarnaast vinden we het sociale aspect essentieel: doordat teams bestaan uit leerlingen van verschillende scholen, versterken ze ook hun sociale vaardigheden.”
Peter van het project is driesterrenchef Viki Geunes. “In Vlaanderen mogen we fier zijn op onze lokale topproducten, en dus ook op onze bieren,” zegt Geunes. “Dat bier een rijker aroma- en smaakprofiel heeft dan wijn en perfect combineerbaar is met gerechten, is nog te weinig bekend. Met mijn peterschap wil ik studenten inspireren in hun beroepskeuze.”
Studenten klaarstomen met demo’s en workshops
Tijdens de contactdag leren de deelnemers elkaar beter kennen en dompelen ze zich onder in verschillende workshops die hen voorbereiden op de wedstrijd. Op het programma staan onder andere workshops serveerkunde van bier, en beer & foodpairing. Hoe de leerlingen hun voorbereiding ervaren, zie je in ons nieuws.