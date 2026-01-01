Brouwerij Palm in Steenhuffel stoomt jongeren opnieuw klaar voor AEHT Cornet 0.3 Trophy

“Voor Swinkels Belgium is de ondersteuning van AEHT een educatief én maatschappelijk engagement,” zegt Peter Buelens, PR Manager & Communications Business Partner bij Royal Swinkels. “We willen studenten met een horecaopleiding de kans geven om hun kennis rond bier, gastronomie en serveerkunde te verdiepen. Daarnaast vinden we het sociale aspect essentieel: doordat teams bestaan uit leerlingen van verschillende scholen, versterken ze ook hun sociale vaardigheden.”

Peter van het project is driesterrenchef Viki Geunes. “In Vlaanderen mogen we fier zijn op onze lokale topproducten, en dus ook op onze bieren,” zegt Geunes. “Dat bier een rijker aroma- en smaakprofiel heeft dan wijn en perfect combineerbaar is met gerechten, is nog te weinig bekend. Met mijn peterschap wil ik studenten inspireren in hun beroepskeuze.”