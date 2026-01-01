Judoclub Kumikata uit Malderen organiseert provinciaal kampioenschap: "Met de hulp van heel veel vrijwilligers"

Meer dan honderd judoka's uit Vlaams-Brabant zijn vandaag afgezakt naar de Vermahal in Malderen. Omdat de grote clubs nalaten om het provinciaal kampioenschap te organiseren, neemt het kleinere Judoclub Kumikata uit Malderen de handschoen op. "We bestaan al vijfenvijftig jaar en we zijn een kleine club", zegt Tom Gillis van Kumikata. "Maar we dachten als er geen enkele club het PK wil organiseren, dan proberen wij het."

Op korte tijd is het Kumikate gelukt de Vermahal te transformeren tot een ware judoarena. "Met de hulp van heel veel vrijwilligers, vooral ouders, die hun schouders eronder gezet hebben", zegt Gillis. "Op zes weken hebben we het materiaal bij elkaar kunnen krijgen en de zaal getransformeerd om het PK te laten doorgaan."

Voor Tuur Seys is het provinciaal kampioenschap zo een thuispartij. "Winnen en op het podium om naar het Vlaams kampioenschap te gaan", zegt Seys. Hij vecht in de U18 categorie. "Ik vecht voor mijn plezier. Het helpt dat we hier in Malderen vechten. Ik denk dat het leuk zou zijn voor de club als er iemand op het podium komt." Seys maakt het zelf waar en wint al zijn partijen. het levert hem een ticket voor het Vlaams kampioenschap in Zele op.